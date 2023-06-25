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بلينكن يؤيد وصف بايدن الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"
بلينكن يؤيد وصف بايدن الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"
أيّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تعليق الرئيس جو بايدن، الذي وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، موضحا أن تصريحات رئيس الدولة تعكس وجهة... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T17:09+0000
2023-06-25T17:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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القاهرة - سبوتنيك. وصرح بلينكن، في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كان الرئيس الصيني "ديكتاتورا": "الرئيس يتحدث بوضوح وصراحة، أنا أعمل معه منذ أكثر من 20 عامًا، وهو يتحدث نيابة عنا جميعًا".وقال الرئيس الأميركي، في تصريحات لوسائل إعلام أخيرا، إن نظيره الصيني يشعر بالانزعاج لعدم معرفته كل التفاصيل بشأن "بالون التجسس" الذي تم إسقاطه، وهو ما يثير غضب "الديكتاتوريين".وأعربت الخارجية الصينية عن اعتراضها على تصريحات بايدن، لافتة إلى أن تلك التصريحات غير مسؤولة وتنتهك معايير الدبلوماسية، واستفزاز سياسي واضح.وجاء تعليق بايدن بعد فترة وجيزة من عودة بلينكن من الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230625/كوريا-الشمالية-تصريحات-بلينكن-بشأن-دور-الصين-هراء-ونحذر-من-رد-ساحق-على-الاستفزاز-الأمريكي-1078465535.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

بلينكن يؤيد وصف بايدن الرئيس الصيني بـ"الديكتاتور"

17:09 GMT 25.06.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLISوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين في 19 يونيو 2023.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين في 19 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
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أيّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تعليق الرئيس جو بايدن، الذي وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، موضحا أن تصريحات رئيس الدولة تعكس وجهة نظر القيادة الأمريكية بأكملها.
القاهرة - سبوتنيك. وصرح بلينكن، في مقابلة تلفزيونية اليوم الأحد، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كان الرئيس الصيني "ديكتاتورا": "الرئيس يتحدث بوضوح وصراحة، أنا أعمل معه منذ أكثر من 20 عامًا، وهو يتحدث نيابة عنا جميعًا".
عندما يتعلق الأمر بالصين، فمن الواضح تماما أننا سنقول ونفعل ما لا يحبونه، وسوف يفعلون ويقولون ما لا نحبه.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
كوريا الشمالية: تصريحات بلينكن بشأن دور الصين "هراء" ونحذر من رد "ساحق" على الاستفزاز ‏الأمريكي
05:48 GMT
وقال الرئيس الأميركي، في تصريحات لوسائل إعلام أخيرا، إن نظيره الصيني يشعر بالانزعاج لعدم معرفته كل التفاصيل بشأن "بالون التجسس" الذي تم إسقاطه، وهو ما يثير غضب "الديكتاتوريين".
وأعربت الخارجية الصينية عن اعتراضها على تصريحات بايدن، لافتة إلى أن تلك التصريحات غير مسؤولة وتنتهك معايير الدبلوماسية، واستفزاز سياسي واضح.
وجاء تعليق بايدن بعد فترة وجيزة من عودة بلينكن من الصين.
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