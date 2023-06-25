https://sputnikarabic.ae/20230625/رودينكو-يناقش-مع-وزير-الخارجية-الصيني-تعزيز-التعاون-الثنائي-بين-البلدين-1078479010.html
رودينكو يناقش مع وزير الخارجية الصيني تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
رودينكو يناقش مع وزير الخارجية الصيني تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
اجتمع وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، اليوم الأحد، مع نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، خلال رحلة عمل للأخير في العاصمة بكين. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T14:07+0000
2023-06-25T14:07+0000
2023-06-25T14:07+0000
روسيا
الصين
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وكتبت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها على "تلغرام": "في 25 يونيو، استقبل وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين غانغ، نائب وزير خارجية روسيا، أندريه يوريفيتش رودينكو، خلال رحلة عمل إلى بكين، كما أجرى رودينكو مشاورات مقررة مع نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو".وأضاف البيان: "تمت مناقشة مسار تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رؤساء الحكومات خلال الزيارة الرسمية لرئيس وزراء روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، إلى الصين في الفترة من 23 إلى 24 مايو".وأجرى الطرفان تقييما عاليا للوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية، مؤكدين استعدادهما للعمل سويًا لتقويتها باستمرار، كما تم التأكيد على طبيعة الثقة للعلاقات الثنائية، وثمّن الطرفان الإمكانات الواسعة النطاق لتوسيع التعاون.تمت دراسة جدول الاتصالات السياسية للنصف الثاني من عام 2023 بالتفصيل، وتم تبادل وجهات النظر حول تعزيز تنسيق السياسة الخارجية والتعاون بين موسكو وبكين على منصات متعددة الأطراف.
https://sputnikarabic.ae/20230623/أمريكا-عن-أنباء-استدعاء-الصين-لسفيرها-ردا-على-تصريحات-بايدن-لا-يشير-إلى-انهيار-العلاقات-مع-بكين-1078437944.html
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روسيا, الصين
رودينكو يناقش مع وزير الخارجية الصيني تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
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اجتمع وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، اليوم الأحد، مع نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، خلال رحلة عمل للأخير في العاصمة بكين.
وكتبت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها على "تلغرام": "في 25 يونيو، استقبل وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين غانغ، نائب وزير خارجية روسيا، أندريه يوريفيتش رودينكو، خلال رحلة عمل إلى بكين، كما أجرى رودينكو مشاورات مقررة مع نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو".
في قلب جدول أعمال المشاورات على مستوى نواب الوزراء، كانت هناك قضايا تتعلق بتنفيذ مهام التعزيز الشامل للتعاون الثنائي التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، خلال المحادثات أثناء الزيارة التي قام بها الزعيم الصيني لروسيا يومي 20 و22 مارس/ آذار.
وأضاف البيان: "تمت مناقشة مسار تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رؤساء الحكومات خلال الزيارة الرسمية لرئيس وزراء روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، إلى الصين في الفترة من 23 إلى 24 مايو".
وأجرى الطرفان تقييما عاليا للوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية، مؤكدين استعدادهما للعمل سويًا لتقويتها باستمرار، كما تم التأكيد على طبيعة الثقة للعلاقات الثنائية، وثمّن الطرفان الإمكانات الواسعة النطاق لتوسيع التعاون.
أعرب الجانب الصيني عن دعمه لجهود قيادة روسيا لاستقرار الوضع في البلاد فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو، وأكد اهتمامه بتعزيز وحدة روسيا وزيادة ازدهارها.
تمت دراسة جدول الاتصالات السياسية للنصف الثاني من عام 2023 بالتفصيل، وتم تبادل وجهات النظر حول تعزيز تنسيق السياسة الخارجية والتعاون بين موسكو وبكين
على منصات متعددة الأطراف.