https://sputnikarabic.ae/20230625/رودينكو-يناقش-مع-وزير-الخارجية-الصيني-تعزيز-التعاون-الثنائي-بين-البلدين-1078479010.html

رودينكو يناقش مع وزير الخارجية الصيني تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

رودينكو يناقش مع وزير الخارجية الصيني تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

اجتمع وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، اليوم الأحد، مع نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، خلال رحلة عمل للأخير في العاصمة بكين. 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T14:07+0000

2023-06-25T14:07+0000

2023-06-25T14:07+0000

روسيا

الصين

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وكتبت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها على "تلغرام": "في 25 يونيو، استقبل وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين غانغ، نائب وزير خارجية روسيا، أندريه يوريفيتش رودينكو، خلال رحلة عمل إلى بكين، كما أجرى رودينكو مشاورات مقررة مع نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو".وأضاف البيان: "تمت مناقشة مسار تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها رؤساء الحكومات خلال الزيارة الرسمية لرئيس وزراء روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، إلى الصين في الفترة من 23 إلى 24 مايو".وأجرى الطرفان تقييما عاليا للوضع الحالي للعلاقات الروسية الصينية، مؤكدين استعدادهما للعمل سويًا لتقويتها باستمرار، كما تم التأكيد على طبيعة الثقة للعلاقات الثنائية، وثمّن الطرفان الإمكانات الواسعة النطاق لتوسيع التعاون.تمت دراسة جدول الاتصالات السياسية للنصف الثاني من عام 2023 بالتفصيل، وتم تبادل وجهات النظر حول تعزيز تنسيق السياسة الخارجية والتعاون بين موسكو وبكين على منصات متعددة الأطراف.

https://sputnikarabic.ae/20230623/أمريكا-عن-أنباء-استدعاء-الصين-لسفيرها-ردا-على-تصريحات-بايدن-لا-يشير-إلى-انهيار-العلاقات-مع-بكين-1078437944.html

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