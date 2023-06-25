https://sputnikarabic.ae/20230625/رئيس-أوبن-إيه-آي-ينبغي-مراقبة-تكنولوجيا-الذكاء-الاصطناعي-1078487320.html
رئيس "أوبن إيه آي": ينبغي مراقبة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
رئيس "أوبن إيه آي": ينبغي مراقبة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
أعرب خبراء التكنولوجيا، في قمة بلومبيرغ للتكنولوجيا الأخيرة في سان فرانسيسكو، عن قلقهم من القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي باعتباره "تهديد". 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T21:04+0000
2023-06-25T21:04+0000
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وأقر سام التمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، بالحاجة إلى مراقبة التكنولوجيا عن كثب مع استمرار اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الصدد، في حين أن هناك مجالات قد يكون الذكاء الاصطناعي، فيها مفيدا، إلا أن هناك أيضا العديد من الأشياء المرتبطة بالمخاطر والتي من المحتمل أن تسوء.وصرح ألتمان في قمة التكنولوجيا الأخيرة في سان فرانسيسكو: "نحن نعمل بتقنية خطيرة يمكن استخدامها بالعديد من الطرق الخطيرة بشكل متكرر للغاية"، حسبما نقلت "سبوتنيك".وفي وقت سابق، اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل خطرا على العالم لا يقل عن الخطر الذي تمثله الحرب النووية.وتابع غوتيريش: "يجب على الخبراء والعلماء أن يطالبوا العالم بخطوات عملية لمواجهة الخطر الذي يمثله الذكاء الاصطناعي"، مؤكدا أن "الذكاء الاصطناعي أصبح تهديدا وجوديا للبشر بذات القدر من الخطر الذي تمثله الحروب النووية".وحذر غوتيريش من عدم التعامل مع هذا الأمر على المستوى المطلوب، مضيفا: "يجب علينا أن نأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد".وتتوافق تصريحات غوتيريش مع تصريحات سابقة للمدير التنفيذي السابق لشركة "غوغل" الأمريكية، إريك شميدت، التي قال فيها إن الذكاء الاصطناعي يشكل "خطرا وجوديا".
https://sputnikarabic.ae/20230623/السعودية-تعلن-عن-تجربة-حافلات-تستخدم-الذكاء-الاصطناعي-في-نقل-الحجاج--1078414599.html
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منوعات, علوم, الأخبار
رئيس "أوبن إيه آي": ينبغي مراقبة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
21:04 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 21:07 GMT 25.06.2023) تابعنا عبر
أعرب خبراء التكنولوجيا، في قمة بلومبيرغ للتكنولوجيا الأخيرة في سان فرانسيسكو، عن قلقهم من القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي باعتباره "تهديد".
وأقر سام التمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، بالحاجة إلى مراقبة التكنولوجيا عن كثب مع استمرار اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الصدد، في حين أن هناك مجالات قد يكون الذكاء الاصطناعي، فيها مفيدا، إلا أن هناك أيضا العديد من الأشياء المرتبطة بالمخاطر والتي من المحتمل أن تسوء.
وصرح ألتمان في قمة التكنولوجيا الأخيرة في سان فرانسيسكو: "نحن نعمل بتقنية خطيرة يمكن استخدامها بالعديد من الطرق الخطيرة بشكل متكرر للغاية"، حسبما نقلت "سبوتنيك
".
وفي وقت سابق، اعتبر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل خطرا على العالم لا يقل عن الخطر الذي تمثله الحرب النووية.
وتابع غوتيريش: "يجب على الخبراء والعلماء أن يطالبوا العالم بخطوات عملية لمواجهة الخطر الذي يمثله الذكاء الاصطناعي"، مؤكدا أن "الذكاء الاصطناعي أصبح تهديدا وجوديا للبشر
بذات القدر من الخطر الذي تمثله الحروب النووية".
وحذر غوتيريش من عدم التعامل مع هذا الأمر على المستوى المطلوب، مضيفا: "يجب علينا أن نأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد".
وتتوافق تصريحات غوتيريش مع تصريحات سابقة
للمدير التنفيذي السابق لشركة "غوغل" الأمريكية، إريك شميدت، التي قال فيها إن الذكاء الاصطناعي يشكل "خطرا وجوديا".