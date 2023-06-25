https://sputnikarabic.ae/20230625/سمكة-أنثى-من-نوع-نادر-تتحول-لذكر-وتفوز-بمعركة-مع-منافسها-فيديو-1078485213.html
سمكة أنثى من نوع نادر تتحول لذكر وتفوز بمعركة مع منافسها... فيديو
سمكة أنثى من نوع نادر تتحول لذكر وتفوز بمعركة مع منافسها... فيديو
لاحظ العلماء لوقت طويل أن أعماق المحيطات تكتنف تنوعا حيويا مذهلا وتباينا في أشكال المخلوقات التي تسكنه. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T18:23+0000
2023-06-25T18:23+0000
2023-06-25T18:23+0000
نادي الفيديو
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وتعتبر سمكة "كوبوداي" أحد أغرب أشكال الحياة، حيث تتميز بشكلها الغريب، كجبهتها المنتفخة، وفكها العريض خصوصا لدى الذكور، إضافة لتعابير وجهها القربية لشكل البشر.وتتفوق الذكور على الإناث بالحجم بعدة أضعاف، ولكن المبهر أن بعض الإناث بعد عمر معين تفرز هرمونات تتحول من خلالها إلى ذكر ضخم.وظهرت هذه العملية في أحد فيديوهات "بي بي سي إيرث"، فقد تحولت أحد الإناث إلى ذكر، ولم يتوقف الأمر هنا، حيث أن موعد "تحولها" صادف موسم التزاوج، ما جعلها تخوض معركة مع ذكر آخر مسيطر، لا وبل فازت بالمعركة وانقلبت على الذكر المسيطر بعد أن أثخنته بالجراح.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0a/1055193115_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5693deb8af7aa3c15cd6d642e4b0744d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
سمكة أنثى من نوع نادر تتحول لذكر وتفوز بمعركة مع منافسها... فيديو
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لاحظ العلماء لوقت طويل أن أعماق المحيطات تكتنف تنوعا حيويا مذهلا وتباينا في أشكال المخلوقات التي تسكنه.
وتعتبر سمكة "كوبوداي" أحد أغرب أشكال الحياة، حيث تتميز بشكلها الغريب، كجبهتها المنتفخة، وفكها العريض خصوصا لدى الذكور، إضافة لتعابير وجهها القربية لشكل البشر.
وتتفوق الذكور على الإناث بالحجم بعدة أضعاف، ولكن المبهر أن بعض الإناث بعد عمر معين تفرز هرمونات تتحول من خلالها إلى ذكر ضخم.
وظهرت هذه العملية في أحد فيديوهات
"بي بي سي إيرث"، فقد تحولت أحد الإناث إلى ذكر، ولم يتوقف الأمر هنا، حيث أن موعد "تحولها" صادف موسم التزاوج، ما جعلها تخوض معركة مع ذكر آخر مسيطر، لا وبل فازت بالمعركة وانقلبت على الذكر المسيطر بعد أن أثخنته بالجراح.