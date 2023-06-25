https://sputnikarabic.ae/20230625/مصرع-عنصر-أمن-عراقي-وإصابة-2-آخرين-في-هجوم-لـداعش-شمالي-البلاد-1078486216.html

مقتل عنصر أمن عراقي وإصابة 2 آخرين في هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد

مقتل عنصر أمن عراقي وإصابة 2 آخرين في هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد

أبلغ مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، عن مقتل عنصر في الشرطة الاتحادية العراقية وإصابة 2 آخرين بجروح، في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)،... 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T19:48+0000

2023-06-25T19:48+0000

2023-06-25T20:13+0000

العراق

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102088/73/1020887356_0:223:2805:1801_1920x0_80_0_0_19df2dd4618a0acd3ce182b20f3056d0.jpg

بغداد - سبوتنيك. وصرح المصدر لـ"سبوتنيك"، أن "عناصر من داعش الإرهابي شنوا هجوما بأسلحة متوسطة على نقطة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين".ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت السلطات العراقية، مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية للطيران العراقي، في محافظة كركوك شمالي البلاد.وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" في أعقاب القضاء على التنظيم، الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20230625/وزير-العدل-العراقي-يأمر-بالتحقق-من-وجود-خلل-في-توفير-المياه-في-أحد-السجون-المركزية-1078478695.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, العالم العربي