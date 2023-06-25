https://sputnikarabic.ae/20230625/مصرع-عنصر-أمن-عراقي-وإصابة-2-آخرين-في-هجوم-لـداعش-شمالي-البلاد-1078486216.html
مقتل عنصر أمن عراقي وإصابة 2 آخرين في هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد
مقتل عنصر أمن عراقي وإصابة 2 آخرين في هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد
أبلغ مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، عن مقتل عنصر في الشرطة الاتحادية العراقية وإصابة 2 آخرين بجروح، في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)،... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T19:48+0000
2023-06-25T19:48+0000
2023-06-25T20:13+0000
العراق
العالم العربي
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بغداد - سبوتنيك. وصرح المصدر لـ"سبوتنيك"، أن "عناصر من داعش الإرهابي شنوا هجوما بأسلحة متوسطة على نقطة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين".ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت السلطات العراقية، مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية للطيران العراقي، في محافظة كركوك شمالي البلاد.وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" في أعقاب القضاء على التنظيم، الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230625/وزير-العدل-العراقي-يأمر-بالتحقق-من-وجود-خلل-في-توفير-المياه-في-أحد-السجون-المركزية-1078478695.html
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العراق, العالم العربي
مقتل عنصر أمن عراقي وإصابة 2 آخرين في هجوم لـ"داعش" شمالي البلاد
19:48 GMT 25.06.2023 (تم التحديث: 20:13 GMT 25.06.2023) تابعنا عبر
أبلغ مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، عن مقتل عنصر في الشرطة الاتحادية العراقية وإصابة 2 آخرين بجروح، في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول)، في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
بغداد - سبوتنيك. وصرح المصدر لـ"سبوتنيك"، أن "عناصر من داعش الإرهابي شنوا هجوما بأسلحة متوسطة على نقطة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين".
أسفر الهجوم عن مقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة 2 آخرين بجروح.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت السلطات العراقية، مقتل 6 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية للطيران العراقي، في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، بعد نحو 4 سنوات من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
وتخوض السلطات الأمنية العراقية
معارك في عدد من المدن، منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر تنظيم "داعش" في أعقاب القضاء على التنظيم، الذي احتل لسنوات مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وأكدت السلطات العراقية، في أكثر من مناسبة، سعيها للقضاء على التنظيمات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح بيد الدولة.