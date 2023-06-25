https://sputnikarabic.ae/20230625/هيئة-البث-الإسرائيلية-واشنطن-تقرر-وقف-كل-أشكال-التعاون-للمشاريع-في-المستوطنات-بالضفة-الغربية-1078468399.html

هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تقرر وقف كل أشكال التعاون للمشاريع في ‏المستوطنات بالضفة الغربية

هيئة البث الإسرائيلية: واشنطن تقرر وقف كل أشكال التعاون للمشاريع في ‏المستوطنات بالضفة الغربية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الإدارة الأمريكية قررت العودة لقرار وقف كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع في المستوطنات بالضفة الغربية. 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T08:48+0000

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القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية قررت العودة إلى قرار وقف كل أشكال التعاون والدعم المالي للمشاريع العلمية والفنية والتكنولوجية في المستوطنات بالضفة الغربية".ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إن "القرار الجديد يشكل تراجعا عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شرعت للجهات الأمريكية الرسمية دعم المشاريع في المستوطنات".وجاء قرر إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليشكل إلغاء لقرار إدارة ترامب والعودة للعمل بموجب قرار إدارة أوباما"، نظرا لاعتبار الولايات المتحدة الضفة الغربية أراض محتلة والاستيطان فيها غير شرعي.وعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ سنوات، بسبب مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات على أراضي الضفة الغربية، وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني، ويؤكد أن الاستيطان يمثل عقبة كأداء على طريق السلام.

https://sputnikarabic.ae/20230623/أمريكا-نتواصل-مع-الحكومة-الإسرائيلية-بشأن-تقارير-عن-تعرض-مواطنين-أمريكيين-للخطر-في-الضفة-الغربية-1078437039.html

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