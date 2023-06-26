https://sputnikarabic.ae/20230626/إسرائيل-توافق-على-بناء-أكثر-من-5000-وحدة-استيطانية-في-الضفة-الغربية-1078517428.html

إسرائيل توافق على بناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

إسرائيل توافق على بناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

صادق المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، على "بناء 5623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة". 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T17:21+0000

2023-06-26T17:21+0000

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وتشمل المصادقة، التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، "إيداع مخططات لبناء 4291 وحدة استيطانية جديدة، في مرحلة متقدمة من مراحل التخطيط والبناء لدى إسرائيل، تسبق طرح مناقصات لتنفيذ مشاريع البناء".كما تشمل المصادقة "تقديم مخططات لبناء 1332 للمصادقة عليها بعد عقد جلسة للاستماع إلى الاعتراضات، قبل المصادقة النهائية عليها وإعداد المناقصات".وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت، الأسبوع الماضي، على دعم مخطط بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"، التي شهدت عملية إطلاق نار، الثلاثاء الماضي.وحسب صحيفة "معاريف"، قال بيان من المكتب إن نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، "وافقوا على الدعم والتعزيزالفوري لمخطط بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي".يذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، منح صلاحيات المصادقة على المشاريع والمخططات الاستيطانية لوزير المال المتطرف، بتسليئيل سموتريتش.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية صادقت، في جلستها الأسبوعية، على منح صلاحيات المصادقة على أي مشاريع ومخططات استيطانية في الضفة الغربية لسموتريتش.وأشارت إلى وجود اتفاق في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تم بين حزب "الليكود" الحاكم، وحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سموتريتش، يقضي بمنح الأخير صلاحية تسريع عمليات بناء المستوطنات وصلاحية المصادقة الأولية على أي مخططات استيطانية.

https://sputnikarabic.ae/20230618/الرئاسة-الفلسطينية-تتهم-إسرائيل-بـاللعب-بالنار-والخارجية-تحذر-من-مخاطر-قرار-توسيع-الاستيطان-1078236702.html

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