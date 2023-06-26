https://sputnikarabic.ae/20230626/إعلام-وزير-خارجية-سلطنة-عمان-يجري-محادثات-مع-إسرائيل-لزيارة-الحرم-القدسي-1078526768.html
إعلام: وزير خارجية سلطنة عمان يجري محادثات مع إسرائيل لزيارة الحرم القدسي
إعلام: وزير خارجية سلطنة عمان يجري محادثات مع إسرائيل لزيارة الحرم القدسي
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن "وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، يجري استعداداته لزيارة السلطة الفلسطينية". 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T20:37+0000
2023-06-26T20:37+0000
2023-06-26T20:37+0000
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وأفادت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، بأن الوزير العماني يرغب في تضمين زيارته إلى رام الله زيارة الحرم القدسي، مشيرة أن مكتبه أجرى اتصالا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لتنسيق الزيارة.وأضافت أن "وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، طلب لقاء الوزير البوسعيدي"، مؤكدة في الوفت ذاته أنه "لم يتم الانتهاء بعد من تفاصيل الزيارة واللقاء المحتمل بين كوهين والبوسعيدي".يذكر أنه في الثالث والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، "فتح المجال الجوي أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط العبور".وقالت في بيان لها: "التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944، وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية".وكان مجلس الشورى في سلطنة عمان قد وافق أخيرا، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية، لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان وإسرائيل، رغم طرح الدولة الخليجية كدولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.
https://sputnikarabic.ae/20230321/سلطنة-عمان-الطيران-الإسرائيلي-سيعبر-الأجواء-فقط-دون-السماح-له-بالهبوط-1074970318.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سلطنة عمان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي
سلطنة عمان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, العالم العربي
إعلام: وزير خارجية سلطنة عمان يجري محادثات مع إسرائيل لزيارة الحرم القدسي
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، أن "وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، يجري استعداداته لزيارة السلطة الفلسطينية".
وأفادت قناة
"i24NEWS" الإسرائيلية، بأن الوزير العماني يرغب في تضمين زيارته إلى رام الله زيارة الحرم القدسي، مشيرة أن مكتبه أجرى اتصالا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لتنسيق الزيارة.
وأضافت أن "وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، طلب لقاء الوزير البوسعيدي"، مؤكدة في الوفت ذاته أنه "لم يتم الانتهاء بعد من تفاصيل الزيارة واللقاء المحتمل بين كوهين والبوسعيدي".
يذكر أنه في الثالث والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، "فتح المجال الجوي أمام جميع الناقلات الجوية
التي تستوفي شروط العبور".
وقالت في بيان لها: "التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944، وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية".
وكان مجلس الشورى في سلطنة عمان قد وافق أخيرا، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل
إلى اللجنة التشريعية والقانونية، لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان وإسرائيل، رغم طرح الدولة الخليجية كدولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان.