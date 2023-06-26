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https://sputnikarabic.ae/20230626/بوتين-التضامن-المدني-أظهر-أن-محاولات-إثارة-الاضطرابات-في-روسيا-محكوم-عليها-بالفشل-1078527704.html
بوتين: التضامن المدني أظهر أن محاولات إثارة الاضطرابات في روسيا محكوم عليها بالفشل
بوتين: التضامن المدني أظهر أن محاولات إثارة الاضطرابات في روسيا محكوم عليها بالفشل
توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالشكر إلى المواطنين الروس على صمودهم وتضامنهم، مشيرًا إلى أنه تم إظهار أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة على جميع... 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T21:38+0000
2023-06-26T21:49+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وفي خطاب إلى الأمة قال الرئيس متوجهًا إلى المواطنين الروس، "شكرا لكم على مثابرتك ووحدتكم ووطنيتكم".وأضاف، "لقد أظهر هذا التضامن المدني أن أي ابتزاز وأي محاولة لإحداث اضطراب داخلي محكوم عليها بالفشل".وشدد، "أكرر أنه ظهر أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة التنفيذية والتشريعية على جميع المستويات".
https://sputnikarabic.ae/20230626/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-رؤساء-الكيانات-العسكرية-والأمنية--عاجل-1078524836.html
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فلاديمير بوتين, روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين: التضامن المدني أظهر أن محاولات إثارة الاضطرابات في روسيا محكوم عليها بالفشل

21:38 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 21:49 GMT 26.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
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توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالشكر إلى المواطنين الروس على صمودهم وتضامنهم، مشيرًا إلى أنه تم إظهار أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة على جميع المستويات.
موسكو - سبوتنيك. وفي خطاب إلى الأمة قال الرئيس متوجهًا إلى المواطنين الروس، "شكرا لكم على مثابرتك ووحدتكم ووطنيتكم".
وأضاف، "لقد أظهر هذا التضامن المدني أن أي ابتزاز وأي محاولة لإحداث اضطراب داخلي محكوم عليها بالفشل".
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية... صور
20:37 GMT
وشدد، "أكرر أنه ظهر أعلى تعاضد للمجتمع والسلطة التنفيذية والتشريعية على جميع المستويات".
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