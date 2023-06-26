عربي
بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية... صور
https://sputnikarabic.ae/20230626/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-رؤساء-الكيانات-العسكرية-والأمنية--عاجل-1078524836.html
بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية... صور
بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية... صور
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رؤساء وكالات إنفاذ القانون". 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T20:37+0000
2023-06-26T20:42+0000
فلاديمير بوتين
الكرملين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078526100_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eadc9f7f2a00718b74dbfadf40d41c27.jpg
وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، إن "بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رؤساء وكالات إنفاذ القانون، ويشارك في الاجتماع المدعي العام كراسنوف، ووزير الداخلية كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف، ورئيس الحرس الوطني زولوتوف، ومدير خدمة الحماية الفيدرالية كوتشنيف، ورئيس لجنة التحقيق باستريكين، ورئيس إدارة الكرملين فاينو".وأعلن بوتين، اليوم الاثنين، في خطاب متلفز، أن "التمرد المسلح كان سيتم قمعه على أية حال".وقال بوتين: "منذ بداية الأحداث، تم اتخاذ القرارات الأكثر ضرورة على الفور لتحييد التهديد الذي نشأ، لحماية النظام الدستوري وحياة وأمن مواطنينا، كان يمكن قمع التمرد المسلح بأية حال".وأضاف: "هذه هي النتيجة بالضبط، قتل الإخوة، إن أعداء روسيا والنازيين الجدد في كييف ورعاتهم الغربيين، وكذلك جميع أنواع الخونة الوطنيين، أرادوا قتل الأشقاء بعضهم بعضًا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078526100_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_714db2aa18fc9d0e0115dee90a60bc3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, الكرملين
فلاديمير بوتين, الكرملين

بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية... صور

20:37 GMT 26.06.2023 (تم التحديث: 20:42 GMT 26.06.2023)
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية
الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رؤساء وكالات إنفاذ القانون".
وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، إن "بوتين يعقد اجتماعا بمشاركة رؤساء وكالات إنفاذ القانون، ويشارك في الاجتماع المدعي العام كراسنوف، ووزير الداخلية كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ومدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف، ورئيس الحرس الوطني زولوتوف، ومدير خدمة الحماية الفيدرالية كوتشنيف، ورئيس لجنة التحقيق باستريكين، ورئيس إدارة الكرملين فاينو".

وشكر بوتين القادة وقوات الأمن على العمل المنجز، وعرض تحليلا للوضع الذي حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع (أحداث التمرد).

وأعلن بوتين، اليوم الاثنين، في خطاب متلفز، أن "التمرد المسلح كان سيتم قمعه على أية حال".
وقال بوتين: "منذ بداية الأحداث، تم اتخاذ القرارات الأكثر ضرورة على الفور لتحييد التهديد الذي نشأ، لحماية النظام الدستوري وحياة وأمن مواطنينا، كان يمكن قمع التمرد المسلح بأية حال".

المتمردون والنازيون الجدد في كييف وداعموهم الغربيون أرادوا أن يقتل الجنود الروس بعضهم بعضًا.

وأضاف: "هذه هي النتيجة بالضبط، قتل الإخوة، إن أعداء روسيا والنازيين الجدد في كييف ورعاتهم الغربيين، وكذلك جميع أنواع الخونة الوطنيين، أرادوا قتل الأشقاء بعضهم بعضًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:10 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 15:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала