https://sputnikarabic.ae/20230626/قطر-ترفع-جميع-قيود-فيروس-كورونا-1078489071.html
قطر ترفع جميع قيود فيروس كورونا
قطر ترفع جميع قيود فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الاثنين، رفع آخر القيود المتبقية التي تم فرضها وسط جائحة كوفيد-19، بما في ذلك ارتداء الكمامات في المرافق الطبية. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T04:25+0000
2023-06-26T04:25+0000
2023-06-26T04:25+0000
العالم العربي
قطر
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104509/25/1045092518_0:87:3303:1945_1920x0_80_0_0_fea81d148b8fcdde9b73fef5ee7b8e11.jpg
وقالت الوزارة على تويتر، "لم يعد يُطلب من موظفي مؤسسات خدمة العملاء ارتداء الكمامات أثناء العمل. لم يعد مطلوبًا من الجمهور ارتداء الكمامات عند دخول المستشفيات والمراكز الصحية ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى".وذكّرت الوزارة الجمهور بضرورة تجنب زيارة المرضى الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال في المستشفى.خلال الوباء، طبقت قطر بعض الإجراءات التقييدية الأكثر صرامة وتم ممارسة التعلم عن بعد في المدارس حتى بداية العام الدراسي الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230625/العراق-يعلن-عن-مباحثات-مع-قطر-بشأن-ملف-الطاقة-تتعلق-بتوريد-الغاز-1078466774.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104509/25/1045092518_298:0:3006:2031_1920x0_80_0_0_6df6c5667234ce0cb8c49e0d67d24eb3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, فيروس كورونا
العالم العربي, قطر, فيروس كورونا
قطر ترفع جميع قيود فيروس كورونا
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الاثنين، رفع آخر القيود المتبقية التي تم فرضها وسط جائحة كوفيد-19، بما في ذلك ارتداء الكمامات في المرافق الطبية.
وقالت الوزارة على تويتر، "لم يعد يُطلب من موظفي مؤسسات خدمة العملاء ارتداء الكمامات أثناء العمل. لم يعد مطلوبًا من الجمهور ارتداء الكمامات عند دخول المستشفيات والمراكز الصحية ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى
".
وذكّرت الوزارة الجمهور بضرورة تجنب زيارة المرضى الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال في المستشفى.
خلال الوباء، طبقت قطر بعض الإجراءات التقييدية الأكثر صرامة وتم ممارسة التعلم عن بعد في المدارس حتى بداية العام الدراسي الحالي.