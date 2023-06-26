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https://sputnikarabic.ae/20230626/قطر-ترفع-جميع-قيود-فيروس-كورونا-1078489071.html
قطر ترفع جميع قيود فيروس كورونا
قطر ترفع جميع قيود فيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الاثنين، رفع آخر القيود المتبقية التي تم فرضها وسط جائحة كوفيد-19، بما في ذلك ارتداء الكمامات في المرافق الطبية. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T04:25+0000
2023-06-26T04:25+0000
العالم العربي
قطر
فيروس كورونا
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وقالت الوزارة على تويتر، "لم يعد يُطلب من موظفي مؤسسات خدمة العملاء ارتداء الكمامات أثناء العمل. لم يعد مطلوبًا من الجمهور ارتداء الكمامات عند دخول المستشفيات والمراكز الصحية ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى".وذكّرت الوزارة الجمهور بضرورة تجنب زيارة المرضى الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال في المستشفى.خلال الوباء، طبقت قطر بعض الإجراءات التقييدية الأكثر صرامة وتم ممارسة التعلم عن بعد في المدارس حتى بداية العام الدراسي الحالي.
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العالم العربي, قطر, فيروس كورونا
العالم العربي, قطر, فيروس كورونا

قطر ترفع جميع قيود فيروس كورونا

04:25 GMT 26.06.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARموظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا
موظفو شركة قطر لخدمات الطيران يرتدون ملابس واقية كإجراء سلامة أثناء فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الاثنين، رفع آخر القيود المتبقية التي تم فرضها وسط جائحة كوفيد-19، بما في ذلك ارتداء الكمامات في المرافق الطبية.
وقالت الوزارة على تويتر، "لم يعد يُطلب من موظفي مؤسسات خدمة العملاء ارتداء الكمامات أثناء العمل. لم يعد مطلوبًا من الجمهور ارتداء الكمامات عند دخول المستشفيات والمراكز الصحية ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى".
وذكّرت الوزارة الجمهور بضرورة تجنب زيارة المرضى الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال في المستشفى.
أعمدة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
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أمس, 06:26 GMT
خلال الوباء، طبقت قطر بعض الإجراءات التقييدية الأكثر صرامة وتم ممارسة التعلم عن بعد في المدارس حتى بداية العام الدراسي الحالي.
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