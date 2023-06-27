https://sputnikarabic.ae/20230627/أسواق-المواشي-تشهد-تراجعا-لافتا-مع-تفاقم-الأزمة-الاقتصادية-في-لبنان-1078540645.html

أسواق المواشي تشهد تراجعا لافتا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان

أسواق المواشي تشهد تراجعا لافتا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان

أثرت الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان، على العادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بعيد الأضحى لهذا العام. 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T12:55+0000

2023-06-27T12:55+0000

2023-06-27T13:14+0000

العالم العربي

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وتشهد أسواق الأضاحي تراجعًا لافتًا بسبب انخفاض الطلب على المواشي وارتفاع أسعارها، وأصبح من الصعب على الكثير من الأسر في لبنان، خصوصا ممن يعملون في القطاع العام تحمل تكاليف ذبح الأضاحي.ويعتبر ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر المحتاجة من أهم الشعائر الدينية في عيد الأضحى، إلا أن أغلب الأسر اللبنانية غير قادرة على ممارسة هذه الشعيرة، بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين.واعتبر أنه "من المفترض أن ترتفع أسعار المواشي خلال العيد إلا أن العرض كان قليلا، والأسعار مرتبطة بالعرض والطلب وإذا كان الطلب كبيرا يرتفع السعر، أما إذا لم يكن هناك طلب فإن الأسعار تبقى كما هي".ولفت شحادة إلى أن "الطلب انخفض في هذا العيد حوالي 70% اليوم"، مضيفا: "كان لدينا تصدير إلى الخارج، إلى السعودية وغيره إلا أن التصدير توقف"، مشيرًا إلى أن "مربي المواشي تأثروا كثيرا بالأزمة الاقتصادية بسبب ارتفاع أسعار العلف بشكل كبير، إطعام الخروف يكلف يوميا ما بين الكيلو والنصف كيلو علف، هذا يعني يوميًا 100 ألف ليرة لبنانية والخروف بذلك لم يعد يؤمن كلفته".من جانبه، يقول رامي عواد، وهو موظف في القطاع العام، إنه وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة لن يستطيع شراء أضحية لهذا العام.وأشار عواد إلى أن رواتب ثلاثة أشهر لموظف في القطاع العام مع الإضافات من الممكن أن يشتري له خروف للعيد.بالمقابل يصر ميسورو الحال في لبنان، على ممارسة شعيرة ذبح الأضاحي وتوزيع اللحمة على الفقراء، لأنها جزء أساسي من الاحتفال بعيد الأضحى.

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