https://sputnikarabic.ae/20230627/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-500-مليون-دولار-1078553435.html
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قيمتها 500 مليون دولار أمريكي. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T20:48+0000
2023-06-27T20:48+0000
2023-06-27T20:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الأمريكية: "حزمة المساعدات ستتضمن الأسلحة الأساسية الضرورية لدعم عمليات الهجوم المضاد، وتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وكذلك عربات مصفحة ومضادات دروع".وستشمل الحزمة أيضا ذخائر لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، وذخائر لراجمات الصورايخ "هيمارس" وصواريخ "ستينغر".وتعتزم أمريكا تزويد أوكرانيا بـ 30 عربة مصفحة من نوع "برادلي"، و35 ناقلة جند من طراز "سترايكر"، وصواريخ "جافلين" المضادة للدروع.يأتي يذلك بعد أيام من قرار الاتحاد الأوروبي صرف حزمة جديدة من المساعدات المالية لصالح أوكرانيا، في إطار برنامج أوروبي لتقديم مساعدات مالية إلى أوكرانيا، بحد أقصى 18 مليار يورو خلال عام 2023.تتلقى أوكرانيا دعمًا ماليًا وعسكريًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقدر بعشرات مليارات الدولارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230627/الحرس-الوطني-الروسي-الدبابات-ستمكننا-من-العمل-بكفاءة-أكثر-في-العملية-الخاصة--1078552713.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قيمتها 500 مليون دولار أمريكي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الأمريكية: "حزمة المساعدات ستتضمن الأسلحة الأساسية الضرورية لدعم عمليات الهجوم المضاد، وتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وكذلك عربات مصفحة ومضادات دروع".
وستشمل الحزمة أيضا ذخائر لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، وذخائر لراجمات الصورايخ "هيمارس" وصواريخ "ستينغر".
وتعتزم أمريكا تزويد أوكرانيا بـ 30 عربة مصفحة من نوع "برادلي"، و35 ناقلة جند من طراز "سترايكر"، وصواريخ "جافلين" المضادة للدروع.
يأتي يذلك بعد أيام من قرار الاتحاد الأوروبي صرف حزمة جديدة من المساعدات المالية لصالح أوكرانيا، في إطار برنامج أوروبي لتقديم مساعدات مالية إلى أوكرانيا، بحد أقصى 18 مليار يورو خلال عام 2023.
تتلقى أوكرانيا دعمًا ماليًا وعسكريًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقدر بعشرات مليارات الدولارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/ فبراير العام الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.