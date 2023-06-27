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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/الحرس-الوطني-الروسي-الدبابات-ستمكننا-من-العمل-بكفاءة-أكثر-في-العملية-الخاصة--1078552713.html
الحرس الوطني الروسي: الدبابات ستمكننا من العمل بكفاءة أكثر في العملية الخاصة
الحرس الوطني الروسي: الدبابات ستمكننا من العمل بكفاءة أكثر في العملية الخاصة
أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني الروسي (روسغفارديا )، فاليري غريباكين، اليوم الثلاثاء، أن الدبابات والمدفعية ستمكن الحرس الوطني الروسي من العمل "بشكل أكثر... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T19:41+0000
2023-06-27T19:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غريباكين، معلقا على مسألة تزويد الحرس الوطني الروسي بأسلحة جديدة: "المهام الخدمية والقتالية المهمة، التي يقوم بها الحرس الوطني الروسي في سياق العملية العسكرية الخاصة، والأساليب الجديدة للنشاط العدائي، تتطلب استجابة مناسبة وحلولًا جديدة، وإن تزويد الهيئة (الحرس الوطني الروسي) بالدبابات والمدفعية سيسمح بتنفيذ المهام الموكلة للحرس الروسي بشكل أكثر فعالية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائد الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، أنه بحث مع الرئيس، فلاديمير بوتين، تسليح قوات الحرس الوطني بأسلحة ثقيلة، بما فيها الدبابات.وجاء كلام غريباكين في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية رفع وتيرة عملياتها القتالية في سياق العملية العسكرية الخاصة، والتي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وتؤكد القيادة الروسية أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، إذ نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل التعامل معها بوسائل أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230627/الحرس-الوطني-الروسي-يعتزم-التزود-بأسلحة-ثقيلة-1078541922.html
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روسيا

الحرس الوطني الروسي: الدبابات ستمكننا من العمل بكفاءة أكثر في العملية الخاصة

19:41 GMT 27.06.2023
© Youtube/defenceالحرس الوطني الروسي يظهر علي الأنترنت
الحرس الوطني الروسي يظهر علي الأنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Youtube/defence
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أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني الروسي (روسغفارديا )، فاليري غريباكين، اليوم الثلاثاء، أن الدبابات والمدفعية ستمكن الحرس الوطني الروسي من العمل "بشكل أكثر كفاءة" أثناء العملية الخاصة في أوكرانيا، والاستجابة للتحديات العدائية الجديدة.
وقال غريباكين، معلقا على مسألة تزويد الحرس الوطني الروسي بأسلحة جديدة: "المهام الخدمية والقتالية المهمة، التي يقوم بها الحرس الوطني الروسي في سياق العملية العسكرية الخاصة، والأساليب الجديدة للنشاط العدائي، تتطلب استجابة مناسبة وحلولًا جديدة، وإن تزويد الهيئة (الحرس الوطني الروسي) بالدبابات والمدفعية سيسمح بتنفيذ المهام الموكلة للحرس الروسي بشكل أكثر فعالية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن قائد الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، أنه بحث مع الرئيس، فلاديمير بوتين، تسليح قوات الحرس الوطني بأسلحة ثقيلة، بما فيها الدبابات.
أفراد الحرس الوطني الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
الحرس الوطني الروسي يعتزم التزود بأسلحة ثقيلة
13:10 GMT
وجاء كلام غريباكين في الوقت الذي تواصل فيه القوات الروسية رفع وتيرة عملياتها القتالية في سياق العملية العسكرية الخاصة، والتي حدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وتؤكد القيادة الروسية أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك، إذ نشأت مخاطر أمنية بحيث كان من المستحيل التعامل معها بوسائل أخرى.
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