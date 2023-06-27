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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230627/أوكرانيا-تكشف-الموعد-المتوقع-لاستلام-مقاتلات-إف-16-1078550899.html
أوكرانيا تكشف الموعد المتوقع لاستلام مقاتلات "إف-16"
أوكرانيا تكشف الموعد المتوقع لاستلام مقاتلات "إف-16"
صرّح رئيس مكتب فلاديمر زيلينسكي، أندريه يرماك، أن أوكرانيا تأمل في استلام طائرات من طراز "إف-16" من شركائها الغربيين بحلول نهاية عام 2023. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T17:11+0000
2023-06-27T17:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال يرماك، في مقابلة مع صحفيين أوكرانيين: "أعتقد أنه يمكننا الحصول على الطائرات قبل نهاية هذا العام".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات "إف-16" في أوائل عام 2024، وأن مسألة تحديد البلدان التي ستزود أوكرانيا بالطائرات لا تزال مفتوحة.أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تدمر-دبابات-وعربات-أوكرانية-على-اتجاهي-زابوروجيه-وجنوبي-دونيتسك-فيديو-1078549725.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تكشف الموعد المتوقع لاستلام مقاتلات "إف-16"

17:11 GMT 27.06.2023
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula / إف-16
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© U.S. Air Force photo by Christopher Okula /
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صرّح رئيس مكتب فلاديمر زيلينسكي، أندريه يرماك، أن أوكرانيا تأمل في استلام طائرات من طراز "إف-16" من شركائها الغربيين بحلول نهاية عام 2023.
وقال يرماك، في مقابلة مع صحفيين أوكرانيين: "أعتقد أنه يمكننا الحصول على الطائرات قبل نهاية هذا العام".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات "إف-16" في أوائل عام 2024، وأن مسألة تحديد البلدان التي ستزود أوكرانيا بالطائرات لا تزال مفتوحة.
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر دبابات وعربات أوكرانية على اتجاهي زابوروجيه وجنوبي دونيتسك... فيديو
16:03 GMT
أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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