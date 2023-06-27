https://sputnikarabic.ae/20230627/أوكرانيا-تكشف-الموعد-المتوقع-لاستلام-مقاتلات-إف-16-1078550899.html
أوكرانيا تكشف الموعد المتوقع لاستلام مقاتلات "إف-16"
أوكرانيا تكشف الموعد المتوقع لاستلام مقاتلات "إف-16"
صرّح رئيس مكتب فلاديمر زيلينسكي، أندريه يرماك، أن أوكرانيا تأمل في استلام طائرات من طراز "إف-16" من شركائها الغربيين بحلول نهاية عام 2023. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T17:11+0000
2023-06-27T17:11+0000
2023-06-27T17:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال يرماك، في مقابلة مع صحفيين أوكرانيين: "أعتقد أنه يمكننا الحصول على الطائرات قبل نهاية هذا العام".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات "إف-16" في أوائل عام 2024، وأن مسألة تحديد البلدان التي ستزود أوكرانيا بالطائرات لا تزال مفتوحة.أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وصرح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تدمر-دبابات-وعربات-أوكرانية-على-اتجاهي-زابوروجيه-وجنوبي-دونيتسك-فيديو-1078549725.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تكشف الموعد المتوقع لاستلام مقاتلات "إف-16"
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صرّح رئيس مكتب فلاديمر زيلينسكي، أندريه يرماك، أن أوكرانيا تأمل في استلام طائرات من طراز "إف-16" من شركائها الغربيين بحلول نهاية عام 2023.
وقال يرماك، في مقابلة مع صحفيين أوكرانيين: "أعتقد أنه يمكننا الحصول على الطائرات قبل نهاية هذا العام".
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات "إف-16" في أوائل عام 2024، وأن مسألة تحديد البلدان التي ستزود أوكرانيا بالطائرات لا تزال مفتوحة.
أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرح لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضًا في تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.