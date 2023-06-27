https://sputnikarabic.ae/20230627/ابتكار-محرك-متعدد-المهام-للمركبات-الفضائية-في-روسيا-1078536428.html
ابتكار محرك متعدد المهام للمركبات الفضائية في روسيا
ابتكار محرك متعدد المهام للمركبات الفضائية في روسيا
كشفت جامعة أومسك التقنية الروسية عن دراسة أجراها الطاقم التعليمي بالتنسيق مع العلماء. ستسمح الدراسة لأنظمة الدفع المصممة بتحسين خصائص المركبات الفضائية الصغيرة... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T10:52+0000
2023-06-27T10:52+0000
2023-06-27T10:52+0000
مجتمع
روسيا
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وجاء في نص الدراسة المنشورة في مجلة "Dynamics of Systems، Mechanisms and Machines"، أنه يمكن للمركبة الفضائية الصغيرة أن تزن من 1 إلى 500 كلغ، حيث يتم استخدامها في مجموعة واسعة من المهام العلمية والتطبيقية، لا سيما لاستشعار الأرض عن بعد ومراقبة الفضاء وغيرها.ووفقًا للدراسة، تعمل هذه الأجهزة في مدارات أرضية منخفضة، حيث يكون تأثير جاذبية الأرض قويًا، لذلك من أجل صيانتها وتوظيفها بالشكل المناسب بالنسبة للمركبة الفضائية الصغيرة، يلزم وجود أنظمة دفع مناسبة.كما لا بد من وجود ميزة مختصة بالسرعة التي تعد عاملا ضروريًا لإجراء مناورات مختلفة، حيث من المهم أيضًا مراعاة احتياطي الوقود الكافي، وانخفاض استهلاك الطاقة. وفي هذا الصدد، أوضح أنطون لوكيانشيك، كبير المحاضرين في قسم الطيران والهندسة الصاروخية في جامعة أومسك، أنه يتم استخدام الفريونات المختلفة والأيزوبيوتان والغازات الأخرى الضارة بالبشر كوقود لأنظمة الدفع.
https://sputnikarabic.ae/20230414/بدء-تصميم-أول-محرك-طائرة-يعمل-بالكهرباء-في-روسيا-1075886644.html
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روسيا
ابتكار محرك متعدد المهام للمركبات الفضائية في روسيا
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كشفت جامعة أومسك التقنية الروسية عن دراسة أجراها الطاقم التعليمي بالتنسيق مع العلماء. ستسمح الدراسة لأنظمة الدفع المصممة بتحسين خصائص المركبات الفضائية الصغيرة وإنشاء أبراج مدارية مواجهة للأقمار الصناعية.
وجاء
في نص الدراسة المنشورة في مجلة "Dynamics of Systems، Mechanisms and Machines"، أنه يمكن للمركبة الفضائية الصغيرة أن تزن من 1 إلى 500 كلغ، حيث يتم استخدامها في مجموعة واسعة من المهام العلمية والتطبيقية، لا سيما لاستشعار الأرض عن بعد ومراقبة الفضاء وغيرها.
ووفقًا للدراسة، تعمل هذه الأجهزة في مدارات أرضية منخفضة، حيث يكون تأثير جاذبية الأرض قويًا، لذلك من أجل صيانتها وتوظيفها بالشكل المناسب بالنسبة للمركبة الفضائية الصغيرة، يلزم وجود أنظمة دفع مناسبة.
كما لا بد من وجود ميزة مختصة بالسرعة التي تعد عاملا ضروريًا لإجراء مناورات مختلفة، حيث من المهم أيضًا مراعاة احتياطي الوقود الكافي، وانخفاض استهلاك الطاقة.
وفي هذا الصدد، أوضح أنطون لوكيانشيك، كبير المحاضرين في قسم الطيران والهندسة الصاروخية في جامعة أومسك، أنه يتم استخدام الفريونات المختلفة والأيزوبيوتان والغازات الأخرى الضارة بالبشر كوقود لأنظمة الدفع.