عربي
بوتين يكرم القوات التي قمعت التمرد بالوقوف دقيقة صمت
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230627/اكتشاف-مدينة-مايا-المفقودة-متخفية-في-غابات-المكسيك-فيديو-وصور-1078534748.html
اكتشاف مدينة مايا المفقودة متخفية في غابات المكسيك... فيديو وصور
اكتشاف مدينة مايا المفقودة متخفية في غابات المكسيك... فيديو وصور
باستخدام صور الأقمار الصناعية والأدوات الحديثة الأخرى، يتم رسم خرائط شاملة لمعظم أنحاء العالم في هذه المرحلة، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأسرار المخبأة في... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T10:00+0000
2023-06-27T10:00+0000
مجتمع
علوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1b/1078534592_0:320:3000:2008_1920x0_80_0_0_0e51f0247fb98af9458f757cba6fed9f.jpg
استطاع علماء الآثار على قطع 60 كيلومترا في أدغال شبه جزيرة يوكاتان الكثيفة جنوبي المكسيك، واكتشفوا مدينة من حضارة مايا القديمة المفقودة منذ فترة طويلة ولا توجد سجلات سابقة لها.وتم تسمية المدينة الجديدة أوكومت أوشن، والتي تعني "العمود الحجري". يشتمل الموقع المترامي الأطراف على ساحات ومبان كبيرة على طراز الهرم وأعمدة حجرية وهياكل أخرى مرتبة في أنماط من حلقات متحدة المركز.قال علماء الآثار إن الأعمدة الحجرية ربما كانت في الأصل مداخل للغرف العلوية. يوجد أيضًا ملعب كرة للأغراض الترفيهية وربما الدينية.قال عالم الآثار وقائد الفريق إيفان سبراجك، من الأكاديمية السلوفينية للعلوم والفنون: "تبين أن المفاجأة الأكبر كانت الموقع الذي يقع على شبه جزيرة من الأرض المرتفعة، وتحيط به الأراضي الرطبة الممتدة، تضم العديد من الهياكل الهرمية التي يصل ارتفاعها إلى 15 مترا".وهذه الغابات الاستوائية ضخمة الحجم، هناك نحو 3000 كيلومتر مربع (1158 ميلا مربعا)، من الغابة غير المأهولة في هذا الجزء من العالم، وحتى الآن لا يعرف سوى القليل جدا عما تخفيه.وبحسب المجلة العلمية "sciencealert"، كانت المدينة ستصبح مركزًا بين عامي 250 و 1000 ميلادي، والمعروفة باسم العصر الكلاسيكي من حيث حضارة المايا. (المايا تشتهر بتطورها في الهندسة المعمارية والثقافة وأنظمة التقويم والرياضيات...).امتدت حضارة المايا، إلى جنوب شرق المكسيك وأجزاء من أمريكا الوسطى. أدى الانهيار السياسي الواسع النطاق إلى تراجعها قبل قرون من وصول الغزاة الإسبان، الذين شهدت حملتهم العسكرية سقوط آخر معاقلهم في أواخر القرن السابع عشر.ويعمل علماء الآثار أيضًا على الأرض لاستعادة القطع الأثرية التي تكشف المزيد عن شعب هذه الحضارة القديمة. وتساعد هذه الآثار في تحديد التواريخ التي كانت فيها هذه المناطق مأهولة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1b/1078534592_0:0:2678:2008_1920x0_80_0_0_fba654d1805f19bd79cb6af2c4ad9153.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, العالم
علوم, العالم

اكتشاف مدينة مايا المفقودة متخفية في غابات المكسيك... فيديو وصور

10:00 GMT 27.06.2023
© Photo / unsplash/Marv Watsonحضارة المايا
حضارة المايا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Photo / unsplash/Marv Watson
تابعنا عبرTelegramNabd
باستخدام صور الأقمار الصناعية والأدوات الحديثة الأخرى، يتم رسم خرائط شاملة لمعظم أنحاء العالم في هذه المرحلة، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأسرار المخبأة في أكثر المناطق النائية، والتي يتعذر الوصول إليها في العالم.
استطاع علماء الآثار على قطع 60 كيلومترا في أدغال شبه جزيرة يوكاتان الكثيفة جنوبي المكسيك، واكتشفوا مدينة من حضارة مايا القديمة المفقودة منذ فترة طويلة ولا توجد سجلات سابقة لها.
وتم تسمية المدينة الجديدة أوكومت أوشن، والتي تعني "العمود الحجري". يشتمل الموقع المترامي الأطراف على ساحات ومبان كبيرة على طراز الهرم وأعمدة حجرية وهياكل أخرى مرتبة في أنماط من حلقات متحدة المركز.
قال علماء الآثار إن الأعمدة الحجرية ربما كانت في الأصل مداخل للغرف العلوية. يوجد أيضًا ملعب كرة للأغراض الترفيهية وربما الدينية.
قال عالم الآثار وقائد الفريق إيفان سبراجك، من الأكاديمية السلوفينية للعلوم والفنون: "تبين أن المفاجأة الأكبر كانت الموقع الذي يقع على شبه جزيرة من الأرض المرتفعة، وتحيط به الأراضي الرطبة الممتدة، تضم العديد من الهياكل الهرمية التي يصل ارتفاعها إلى 15 مترا".
وهذه الغابات الاستوائية ضخمة الحجم، هناك نحو 3000 كيلومتر مربع (1158 ميلا مربعا)، من الغابة غير المأهولة في هذا الجزء من العالم، وحتى الآن لا يعرف سوى القليل جدا عما تخفيه.
وبحسب المجلة العلمية "sciencealert"، كانت المدينة ستصبح مركزًا بين عامي 250 و 1000 ميلادي، والمعروفة باسم العصر الكلاسيكي من حيث حضارة المايا. (المايا تشتهر بتطورها في الهندسة المعمارية والثقافة وأنظمة التقويم والرياضيات...).
امتدت حضارة المايا، إلى جنوب شرق المكسيك وأجزاء من أمريكا الوسطى. أدى الانهيار السياسي الواسع النطاق إلى تراجعها قبل قرون من وصول الغزاة الإسبان، الذين شهدت حملتهم العسكرية سقوط آخر معاقلهم في أواخر القرن السابع عشر.
ويعمل علماء الآثار أيضًا على الأرض لاستعادة القطع الأثرية التي تكشف المزيد عن شعب هذه الحضارة القديمة. وتساعد هذه الآثار في تحديد التواريخ التي كانت فيها هذه المناطق مأهولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:13 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع25 يونيو, 15:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала