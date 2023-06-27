اكتشاف مدينة مايا المفقودة متخفية في غابات المكسيك... فيديو وصور
© Photo / unsplash/Marv Watsonحضارة المايا
© Photo / unsplash/Marv Watson
باستخدام صور الأقمار الصناعية والأدوات الحديثة الأخرى، يتم رسم خرائط شاملة لمعظم أنحاء العالم في هذه المرحلة، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأسرار المخبأة في أكثر المناطق النائية، والتي يتعذر الوصول إليها في العالم.
استطاع علماء الآثار على قطع 60 كيلومترا في أدغال شبه جزيرة يوكاتان الكثيفة جنوبي المكسيك، واكتشفوا مدينة من حضارة مايا القديمة المفقودة منذ فترة طويلة ولا توجد سجلات سابقة لها.
وتم تسمية المدينة الجديدة أوكومت أوشن، والتي تعني "العمود الحجري". يشتمل الموقع المترامي الأطراف على ساحات ومبان كبيرة على طراز الهرم وأعمدة حجرية وهياكل أخرى مرتبة في أنماط من حلقات متحدة المركز.
قال علماء الآثار إن الأعمدة الحجرية ربما كانت في الأصل مداخل للغرف العلوية. يوجد أيضًا ملعب كرة للأغراض الترفيهية وربما الدينية.
قال عالم الآثار وقائد الفريق إيفان سبراجك، من الأكاديمية السلوفينية للعلوم والفنون: "تبين أن المفاجأة الأكبر كانت الموقع الذي يقع على شبه جزيرة من الأرض المرتفعة، وتحيط به الأراضي الرطبة الممتدة، تضم العديد من الهياكل الهرمية التي يصل ارتفاعها إلى 15 مترا".
This Week In Science: The Oldest Cave Engravings Were Not Done By Homo Sapiens, Lost Ancient Maya City Found Deep In The Jungle, And Much More This Week— IFLScience (@IFLScience) June 24, 2023
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وهذه الغابات الاستوائية ضخمة الحجم، هناك نحو 3000 كيلومتر مربع (1158 ميلا مربعا)، من الغابة غير المأهولة في هذا الجزء من العالم، وحتى الآن لا يعرف سوى القليل جدا عما تخفيه.
وبحسب المجلة العلمية "sciencealert"، كانت المدينة ستصبح مركزًا بين عامي 250 و 1000 ميلادي، والمعروفة باسم العصر الكلاسيكي من حيث حضارة المايا. (المايا تشتهر بتطورها في الهندسة المعمارية والثقافة وأنظمة التقويم والرياضيات...).
LiDAR technology has come to the rescue in Mexico, where #archaeologists have used it to uncover a lost Maya city on the Yucatan Peninsula.https://t.co/FmKnxlflxF— Ancient Origins (@ancientorigins) June 22, 2023
امتدت حضارة المايا، إلى جنوب شرق المكسيك وأجزاء من أمريكا الوسطى. أدى الانهيار السياسي الواسع النطاق إلى تراجعها قبل قرون من وصول الغزاة الإسبان، الذين شهدت حملتهم العسكرية سقوط آخر معاقلهم في أواخر القرن السابع عشر.
ويعمل علماء الآثار أيضًا على الأرض لاستعادة القطع الأثرية التي تكشف المزيد عن شعب هذه الحضارة القديمة. وتساعد هذه الآثار في تحديد التواريخ التي كانت فيها هذه المناطق مأهولة.