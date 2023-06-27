https://sputnikarabic.ae/20230627/اكتشاف-مدينة-مايا-المفقودة-متخفية-في-غابات-المكسيك-فيديو-وصور-1078534748.html

اكتشاف مدينة مايا المفقودة متخفية في غابات المكسيك... فيديو وصور

اكتشاف مدينة مايا المفقودة متخفية في غابات المكسيك... فيديو وصور

باستخدام صور الأقمار الصناعية والأدوات الحديثة الأخرى، يتم رسم خرائط شاملة لمعظم أنحاء العالم في هذه المرحلة، ولكن لا يزال هناك الكثير من الأسرار المخبأة في... 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T10:00+0000

2023-06-27T10:00+0000

2023-06-27T10:00+0000

مجتمع

علوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1b/1078534592_0:320:3000:2008_1920x0_80_0_0_0e51f0247fb98af9458f757cba6fed9f.jpg

استطاع علماء الآثار على قطع 60 كيلومترا في أدغال شبه جزيرة يوكاتان الكثيفة جنوبي المكسيك، واكتشفوا مدينة من حضارة مايا القديمة المفقودة منذ فترة طويلة ولا توجد سجلات سابقة لها.وتم تسمية المدينة الجديدة أوكومت أوشن، والتي تعني "العمود الحجري". يشتمل الموقع المترامي الأطراف على ساحات ومبان كبيرة على طراز الهرم وأعمدة حجرية وهياكل أخرى مرتبة في أنماط من حلقات متحدة المركز.قال علماء الآثار إن الأعمدة الحجرية ربما كانت في الأصل مداخل للغرف العلوية. يوجد أيضًا ملعب كرة للأغراض الترفيهية وربما الدينية.قال عالم الآثار وقائد الفريق إيفان سبراجك، من الأكاديمية السلوفينية للعلوم والفنون: "تبين أن المفاجأة الأكبر كانت الموقع الذي يقع على شبه جزيرة من الأرض المرتفعة، وتحيط به الأراضي الرطبة الممتدة، تضم العديد من الهياكل الهرمية التي يصل ارتفاعها إلى 15 مترا".وهذه الغابات الاستوائية ضخمة الحجم، هناك نحو 3000 كيلومتر مربع (1158 ميلا مربعا)، من الغابة غير المأهولة في هذا الجزء من العالم، وحتى الآن لا يعرف سوى القليل جدا عما تخفيه.وبحسب المجلة العلمية "sciencealert"، كانت المدينة ستصبح مركزًا بين عامي 250 و 1000 ميلادي، والمعروفة باسم العصر الكلاسيكي من حيث حضارة المايا. (المايا تشتهر بتطورها في الهندسة المعمارية والثقافة وأنظمة التقويم والرياضيات...).امتدت حضارة المايا، إلى جنوب شرق المكسيك وأجزاء من أمريكا الوسطى. أدى الانهيار السياسي الواسع النطاق إلى تراجعها قبل قرون من وصول الغزاة الإسبان، الذين شهدت حملتهم العسكرية سقوط آخر معاقلهم في أواخر القرن السابع عشر.ويعمل علماء الآثار أيضًا على الأرض لاستعادة القطع الأثرية التي تكشف المزيد عن شعب هذه الحضارة القديمة. وتساعد هذه الآثار في تحديد التواريخ التي كانت فيها هذه المناطق مأهولة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, العالم