https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الأوكرانية-تطلق-24-قذيفة-عيار-155-ملم-على-دونيتسك-1078554480.html
القوات الأوكرانية تطلق 24 قذيفة عيار 155 ملم على دونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 24 قذيفة عيار 155 ملم على دونيتسك
أطلقت القوات الأوكرانية 24 قذيفة من عيار الناتو (155 ملم) خالال 55 دقيقة على مناطق، كويبيشيفسكي، كيفسكي، وكيروفسكي في مدينة دونيتسك، وفقا للمكتب التمثيلي... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T22:54+0000
2023-06-27T22:54+0000
2023-06-27T22:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
القوات الروسية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك نُشر على قناة "تلغرام"، "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه، (في الساعة) 22:30 - قرية نيتيلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): 6 قذائف من عيار 155 ملم أطلقت؛ قرية نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي): أطلقت 7 قذائف من عيار 155 ملم، 23:10 - قرية كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كيروف): أطلقت 5 قذائف مع عيار 155 ملم".وفي وقت لاحق، ذكرت البعثة أنه في الساعة 23:25 بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الأوكرانية ست قذائف أخرى من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230627/القوات-الروسية-تدمر-دبابات-وعربات-أوكرانية-على-اتجاهي-زابوروجيه-وجنوبي-دونيتسك-فيديو-1078549725.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, القوات الروسية
القوات الأوكرانية تطلق 24 قذيفة عيار 155 ملم على دونيتسك
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أطلقت القوات الأوكرانية 24 قذيفة من عيار الناتو (155 ملم) خالال 55 دقيقة على مناطق، كويبيشيفسكي، كيفسكي، وكيروفسكي في مدينة دونيتسك، وفقا للمكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك نُشر على قناة "تلغرام"، "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه، (في الساعة) 22:30 - قرية نيتيلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): 6 قذائف من عيار 155 ملم أطلقت؛ قرية نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي): أطلقت 7 قذائف من عيار 155 ملم،
23:10 - قرية كوراخوفكا - مدينة دونيتسك (منطقة كيروف): أطلقت 5 قذائف مع عيار 155 ملم".
وفي وقت لاحق، ذكرت البعثة أنه في الساعة 23:25 بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الأوكرانية ست قذائف أخرى من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من نفس العيار- وهي المدافع الألمانية ذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية ذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية ذاتية الحركة من طراز "سيزار".
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.