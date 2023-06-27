عربي
https://sputnikarabic.ae/20230627/-تصويت-هل-يتناسب-سعر-أضحية-العيد-مع-دخلك؟--1078542261.html
تصويت... هل يتناسب سعر أضحية العيد مع دخلك؟
تصويت... هل يتناسب سعر أضحية العيد مع دخلك؟
يحتفل العالم الإسلامي بشكل عام والدول العربية بشكل خاص هذه الأيام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة مهمة جدا بالنسبة للكثيرين. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T13:38+0000
2023-06-27T13:38+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1b/1078543463_0:1133:2048:2285_1920x0_80_0_0_e81a78bb259cc28a06d6f06f84b40dde.jpg
ويأتي العيد في فترة يشهد فيها عدد من البلدان العربية أزمات اقتصادية حادة، الأمر الذي جعل الأُسر تختصر مائدتها الأساسية من الطعام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1b/1078543463_0:941:2048:2477_1920x0_80_0_0_195b6d234c3826aab23b76424cbde7cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
استطلاعات الرأي, العالم العربي, اقتصاد, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, اقتصاد, опросы

تصويت... هل يتناسب سعر أضحية العيد مع دخلك؟

13:38 GMT 27.06.2023
© Photo / unsplash/Qamma Farmخروف في حظيرة
خروف في حظيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© Photo / unsplash/Qamma Farm
تابعنا عبرTelegramNabd
يحتفل العالم الإسلامي بشكل عام والدول العربية بشكل خاص هذه الأيام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة مهمة جدا بالنسبة للكثيرين.
ويأتي العيد في فترة يشهد فيها عدد من البلدان العربية أزمات اقتصادية حادة، الأمر الذي جعل الأُسر تختصر مائدتها الأساسية من الطعام.

وتؤثر هذه الأزمات بشكل ملحوظ أيضا على الفروض والشعائر الدينية التي يتطلب أداؤها مصاريف مالية، على رأسها أضحية العيد، فهل تأثرت بلادك بهذه الأزمات الاقتصادية؟ وهل يتناسب سعر أضحية العيد مع دخلك؟

عدد الأصوات8
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع25 يونيو, 15:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала