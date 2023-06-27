https://sputnikarabic.ae/20230627/-تصويت-هل-يتناسب-سعر-أضحية-العيد-مع-دخلك؟--1078542261.html
تصويت... هل يتناسب سعر أضحية العيد مع دخلك؟
تصويت... هل يتناسب سعر أضحية العيد مع دخلك؟
يحتفل العالم الإسلامي بشكل عام والدول العربية بشكل خاص هذه الأيام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة مهمة جدا بالنسبة للكثيرين. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T13:38+0000
2023-06-27T13:38+0000
2023-06-27T13:38+0000
استطلاعات الرأي
العالم العربي
اقتصاد
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ويأتي العيد في فترة يشهد فيها عدد من البلدان العربية أزمات اقتصادية حادة، الأمر الذي جعل الأُسر تختصر مائدتها الأساسية من الطعام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم العربي, اقتصاد, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, اقتصاد, опросы
تصويت... هل يتناسب سعر أضحية العيد مع دخلك؟
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يحتفل العالم الإسلامي بشكل عام والدول العربية بشكل خاص هذه الأيام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وهي مناسبة مهمة جدا بالنسبة للكثيرين.
ويأتي العيد في فترة يشهد فيها عدد من البلدان العربية أزمات اقتصادية حادة، الأمر الذي جعل الأُسر تختصر مائدتها الأساسية من الطعام.
وتؤثر هذه الأزمات بشكل ملحوظ أيضا على الفروض والشعائر الدينية التي يتطلب أداؤها مصاريف مالية، على رأسها أضحية العيد، فهل تأثرت بلادك بهذه الأزمات الاقتصادية؟ وهل يتناسب سعر أضحية العيد مع دخلك؟