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https://sputnikarabic.ae/20230628/إغلاق-القنصلية-الأمريكية-في-جدة-بعد-حادث-إطلاق-النار-1078581899.html
إغلاق القنصلية الأمريكية في ⁧جدة⁩ بعد حادث إطلاق النار
إغلاق القنصلية الأمريكية في ⁧جدة⁩ بعد حادث إطلاق النار
أعلنت الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أنه تم إغلاق القنصلية بعد حادث إطلاق نار أمام مبنى القنصلية. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T22:41+0000
2023-06-28T22:41+0000
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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "يمكننا تأكيد التقارير حول حادث إطلاق النار أمام قنصليتنا في مدينة جدية بـ السعودية"، مضيفة "تم إغلاق القنصلية كما يلزم ولم يصب أي مواطن أمريكي في الهجوم".وأضاف البيان: "سقط قتيلان في الهجوم هما عضو من الحرس المحلي التابع للقنصلية والمهاجم الذي قُتل على يد قوات الأمن السعودية".وفي وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن مقتل مسلح بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أمام القنصلية الأمريكية في جدة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة قائلاً: "في تمام الساعة 6:45 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2022، توقفت سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية في مدينة جدة، ونزل منها شخص يحمل سلاحًا ناريًا في يده. استجابت القوات الأمنية المختصة بشكل مناسب وتعاملت مع الموقف، وأدى ذلك إلى مقتل المهاجم".وأضاف المتحدث الإعلامي أن أحد العاملين النيباليين في الحراسة الأمنية الخاصة بالقنصلية أصيب بجروح خطيرة نتج عنها وفاته.وتجري التحقيقات الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث، وفقًا للمتحدث الأمني السعودي.
https://sputnikarabic.ae/20230628/مقتل-مسلح-بتبادل-إطلاق-نار-مع-الجهات-الأمنية-أمام-القنصلية-الأمريكية-في-جدة-1078581786.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

إغلاق القنصلية الأمريكية في ⁧جدة⁩ بعد حادث إطلاق النار

22:41 GMT 28.06.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEأفراد من الشرطة السعودية
أفراد من الشرطة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت الخارجية الأمريكية، صباح اليوم الخميس، أنه تم إغلاق القنصلية بعد حادث إطلاق نار أمام مبنى القنصلية.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "يمكننا تأكيد التقارير حول حادث إطلاق النار أمام قنصليتنا في مدينة جدية بـ السعودية"، مضيفة "تم إغلاق القنصلية كما يلزم ولم يصب أي مواطن أمريكي في الهجوم".
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
مقتل مسلح بتبادل إطلاق نار مع الجهات الأمنية أمام القنصلية الأمريكية في جدة
22:20 GMT
وأضاف البيان: "سقط قتيلان في الهجوم هما عضو من الحرس المحلي التابع للقنصلية والمهاجم الذي قُتل على يد قوات الأمن السعودية".
وفي وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن مقتل مسلح بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أمام القنصلية الأمريكية في جدة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" تصريح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة قائلاً: "في تمام الساعة 6:45 مساءً من يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2022، توقفت سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية في مدينة جدة، ونزل منها شخص يحمل سلاحًا ناريًا في يده. استجابت القوات الأمنية المختصة بشكل مناسب وتعاملت مع الموقف، وأدى ذلك إلى مقتل المهاجم".
وأضاف المتحدث الإعلامي أن أحد العاملين النيباليين في الحراسة الأمنية الخاصة بالقنصلية أصيب بجروح خطيرة نتج عنها وفاته.
وتجري التحقيقات الأمنية للكشف عن ملابسات الحادث، وفقًا للمتحدث الأمني السعودي.
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