https://sputnikarabic.ae/20230628/اختطاف-16-شرطيا-في-المكسيك-وعمليات-البحث-عنهم-مستمرة--1078582181.html
اختطاف 16 شرطيا في المكسيك وأكثر من ألف شخص يبحثون عنهم
اختطاف 16 شرطيا في المكسيك وأكثر من ألف شخص يبحثون عنهم
أعلنت وزيرة الأمن وحماية المدن المكسيكية، غابرييلا سيبيدا سوتو، أن عدد أفراد الشرطة الذين تم اختطافهم في ولاية تشياباس جنوب المكسيك، في اليوم السابق يبلغ 16... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T23:49+0000
2023-06-28T23:49+0000
2023-06-28T23:50+0000
المكسيك
أخبار المكسيك
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104409/91/1044099123_0:13:2951:1672_1920x0_80_0_0_a9576e1d3aeb03bcf1f63e7539050a76.jpg
وأفادت الوزيرة بأن أكثر من ألف من أفراد القوات الأمنية مشاركون في عمليات البحث عنهم، وتم اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الجريمة.وفي تصريح لها خلال كلمة ألقتها، قالت سيبيدا: "عندما وصلنا إلى موقع الحادث، اكتشفنا وجود حافلة تابعة لوزارة الأمن وحماية المدن في تشياباس، وكان على متنها 17 امرأة تعملن كموظفات إداريات في الوزارة. أخبرنا بأنهن تعرضن قبل بضع دقائق لهجوم من مجموعة من السيارات المحملة بأشخاص مسلحين، حيث اضطروا الرجال في الحافلة للنزول، ثم تم احتجازهم. يجب التأكيد على أن عدد الرجال المختطفين كان 16".وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اعتقال اثنين من الرجال في عملية قرب موقع الحادث والذين قد يكون لهم صلة بعملية الاختطاف، مؤكدة أن الوزارة على اتصال مستمر مع عائلات المختطفين، حيث يقدم فريق خاص لهم الدعم العاطفي.وشاركت وزارة الدفاع والقوات البحرية والحرس الوطني والنيابة العامة للولاية والجمهورية في عمليات البحث عن أفراد الشرطة المختطفين، بمشاركة أكثر من ألف شخص بدعم من خبراء من العاصمة.
https://sputnikarabic.ae/20210620/مقتل-18-شخصا-في-أكثر-المدن-المكسيكية-عنفا-والجيش-والشرطة-ينتشران-1049307238.html
المكسيك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104409/91/1044099123_161:0:2784:1967_1920x0_80_0_0_bd365ef6e6e3323f09f4cfbf2e1e5216.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المكسيك, أخبار المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
المكسيك, أخبار المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن
اختطاف 16 شرطيا في المكسيك وأكثر من ألف شخص يبحثون عنهم
23:49 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 23:50 GMT 28.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزيرة الأمن وحماية المدن المكسيكية، غابرييلا سيبيدا سوتو، أن عدد أفراد الشرطة الذين تم اختطافهم في ولاية تشياباس جنوب المكسيك، في اليوم السابق يبلغ 16 فردًا وليس 14 كما تم الإبلاغ عنه سابقًا.
وأفادت الوزيرة بأن أكثر من ألف من أفراد القوات الأمنية مشاركون في عمليات البحث عنهم، وتم اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في هذه الجريمة.
وفي تصريح لها خلال كلمة ألقتها، قالت سيبيدا: "عندما وصلنا إلى موقع الحادث، اكتشفنا وجود حافلة تابعة لوزارة الأمن وحماية المدن في تشياباس، وكان على متنها 17 امرأة تعملن كموظفات إداريات في الوزارة. أخبرنا بأنهن تعرضن قبل بضع دقائق لهجوم من مجموعة من السيارات المحملة بأشخاص مسلحين، حيث اضطروا الرجال في الحافلة للنزول، ثم تم احتجازهم. يجب التأكيد على أن عدد الرجال المختطفين كان 16".
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم اعتقال اثنين من الرجال في عملية قرب موقع الحادث
والذين قد يكون لهم صلة بعملية الاختطاف، مؤكدة أن الوزارة على اتصال مستمر مع عائلات المختطفين، حيث يقدم فريق خاص لهم الدعم العاطفي.
وشاركت وزارة الدفاع والقوات البحرية والحرس الوطني والنيابة العامة للولاية والجمهورية في عمليات البحث عن أفراد الشرطة المختطفين، بمشاركة أكثر من ألف شخص بدعم من خبراء من العاصمة.