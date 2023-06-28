https://sputnikarabic.ae/20230628/الحجاج-يرمون-الجمرات-في-أول-أيام-عيد-الأضحى-فيديو-1078556215.html
الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام عيد الأضحى... فيديو
الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام عيد الأضحى... فيديو
بدأ الحجاج، منذ فجر اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة). 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T06:18+0000
2023-06-28T06:18+0000
2023-06-28T06:18+0000
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وتوجه الحجاج صباح اليوم، إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص.ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية، مقاطع مصورة للحجاج وهم يرمون الجمرات وسط انسيابية في التنقل، دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام عيد الأضحى... فيديو
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بدأ الحجاج، منذ فجر اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة).
وتوجه الحجاج
صباح اليوم، إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
ويقوم كل حاج برمي كل جمرة من الجمرات الثلاث بسبع حصوات تقارب في حجمها حبة الحمص.
ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية، مقاطع مصورة للحجاج وهم يرمون الجمرات
وسط انسيابية في التنقل، دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.
وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.