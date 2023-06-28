https://sputnikarabic.ae/20230628/الدفاع-القوات-المسلحة-الروسية-تصد-هجوما-أوكرانيا-على-محور-زابوروجيه---عاجل-1078554832.html
الدفاع: القوات المسلحة الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور زابوروجيه
الدفاع: القوات المسلحة الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور زابوروجيه
صدت القوات المسلحة الروسية هجوما للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير مدرعة قتال للمشاة، ومركبة قتالية مصفحة وقوى بشرية... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T02:08+0000
2023-06-28T02:08+0000
2023-06-28T02:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف للوكالة، "على محور زابوروجيه، صدت الوحدات المتقدمة من تجمع قوات "فوستوك"، بدعم من المدفعية، هجوما للعدو في منطقة مالايا توكماتشكا".وأضاف، "تم تدمير مدرعة قتال مشاة، وعربة قتال مصفحة، وقوى بشرية. ودمرت نيران مدفعية هاوتزر القوة البشرية والعربات الخاصة بالقوميين الذين حاولوا الهجوم بقوات تصل إلى فصيلة في اتجاه نوفودانيلوفكا ولوغوفوي".ولفت رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "فوستوك"، إلى أنه على محور جنوب دونيتسك، قام العدو بمحاولات لإجراء إعادة تجمع سرية وشن ضربات مدفعية على مواقع القوات الروسية.هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.بدأت القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيا وأرتيوموفسك في 4 حزيران/ يونيو الجاري، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة؛ حيث ألقت كييف في المعركة ألوية قتالية دربها حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما فيها دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع المراسلين العسكريين يوم 13 يونيو/حزيران، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم، ولم تنجح على أي محور، لافتا إلى أن أوكرانيا خسرت 160 دبابة و360 عربة مدرعة.وأفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤولين، بأن الهجوم الأوكراني المضاد لم يكن بالمستوى الذي طمح إليه حلفاء كييف في الغرب، مشيرة إلى أن أداء القوات الروسية فاق توقعاتهم.
https://sputnikarabic.ae/20230627/الحرس-الوطني-الروسي-الدبابات-ستمكننا-من-العمل-بكفاءة-أكثر-في-العملية-الخاصة--1078552713.html
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القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية
الدفاع: القوات المسلحة الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور زابوروجيه
02:08 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 02:59 GMT 28.06.2023) تابعنا عبر
صدت القوات المسلحة الروسية هجوما للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تدمير مدرعة قتال للمشاة، ومركبة قتالية مصفحة وقوى بشرية للعدو، حسبما صرح به رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "فوستوك" (الشرق)، أوليغ تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف للوكالة، "على محور زابوروجيه، صدت الوحدات المتقدمة من تجمع قوات "فوستوك"،
بدعم من المدفعية، هجوما للعدو في منطقة مالايا توكماتشكا".
وأضاف، "تم تدمير مدرعة قتال مشاة، وعربة قتال مصفحة، وقوى بشرية. ودمرت نيران مدفعية هاوتزر القوة البشرية والعربات الخاصة بالقوميين الذين حاولوا الهجوم بقوات تصل إلى فصيلة في اتجاه نوفودانيلوفكا ولوغوفوي".
ولفت رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "فوستوك"، إلى أنه على محور جنوب دونيتسك، قام العدو بمحاولات لإجراء إعادة تجمع سرية وشن ضربات مدفعية على مواقع القوات الروسية.
وتابع تشيخوف: "دمرت نيران المدفعية الجوابية طاقم قاذفي الهاون للعدو جنوب كونستانتينوفكا، بالإضافة إلى طاقم هاون وسيارة "بيك آب" فيها مسلحين شمال شيفتشينكو. ودُمرت قوى بشرية للقوميين الذين كانوا يحاولون التقدم في اتجاه نسكوشنوي وستوروجيفوي. وبقوة الطيران الهجومي والحربي تم توجيه ضربات مدمرة لتجمعات للمسلحين في مناطق ماكاروفكا وأوروجايسكي و"سوفخوز أوكتيابر" في نوفودونتسك".
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
بدأت القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيا وأرتيوموفسك في 4 حزيران/ يونيو الجاري، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة؛ حيث ألقت كييف في المعركة ألوية قتالية دربها حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما فيها دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع المراسلين العسكريين يوم 13 يونيو/حزيران، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم، ولم تنجح على أي محور، لافتا إلى أن أوكرانيا خسرت 160 دبابة و360 عربة مدرعة.
وأفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مسؤولين، بأن الهجوم الأوكراني المضاد لم يكن بالمستوى الذي طمح إليه حلفاء كييف في الغرب، مشيرة إلى أن أداء القوات الروسية فاق توقعاتهم.