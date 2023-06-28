https://sputnikarabic.ae/20230628/الدفاع-المدني-المصري-يعلن-الحصيلة-النهائية-لانهيار-عقار-الإسكندرية--1078578521.html
الدفاع المدني المصري يعلن الحصيلة النهائية لانهيار عقار الإسكندرية
الدفاع المدني المصري يعلن الحصيلة النهائية لانهيار عقار الإسكندرية
أعلن الدفاع المدني المصري، اليوم الأربعاء، الحصيلة النهائية لانهيار عقار الإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البحث عن المفقودين. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T16:50+0000
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وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن المستشار محمود عوف المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية كان قد تلقى إخطارا يفيد بانتهاء عمليات البحث عن مفقودين بعقار سيدي بشر، الذي انهار قبل يومين، وتسليم الموقع للحي.وانتهت قوات الحماية المدنية من أعمال رفع أنقاض عقار "سيدي بشر" المنهار والبحث عن ضحايا، فيما بلغت الحصيلة النهائية للضحايا 10 قتلى و4 مصابين.وغادرت قوات الحماية المدنية موقع الحادث بعد أعمال بحث تحت الأنقاض دامت لنحو 3 أيام، على أن تبدأ محافظة الإسكندرية أعمال هدم وإزالة الجزء المتبقي من العقار المنهار.وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان المصري عن الإسكندرية النائب أحمد مهنا، إن العقار الذي انهار صباح يوم الاثنين في محافظة الإسكندرية، مخصص للمصطافين من المحافظات الأخرى، وتوجد أسفله بعض المحال التجارية.وأضاف مهنا في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "العقار مكون من 13 طابقا، وانشطر لنصفين، حيث انهار نصفه يوم الاثنين، وأكد البرلماني المصري عدم تضرر أي عقارات مجاورة للعقار المنهار حتى الآن، فيما تعمل جميع الأجهزة في المحافظة على رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع هناك".
https://sputnikarabic.ae/20230626/برلماني-مصري-لـسبوتنيك-لم-يتم-حصر-عدد-ضحايا-العقار-المنهار-في-الإسكندرية-حتى-الآن-1078503173.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
الدفاع المدني المصري يعلن الحصيلة النهائية لانهيار عقار الإسكندرية
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أعلن الدفاع المدني المصري، اليوم الأربعاء، الحصيلة النهائية لانهيار عقار الإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البحث عن المفقودين.
وقالت صحيفة
"المصري اليوم" إن المستشار محمود عوف المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية كان قد تلقى إخطارا يفيد بانتهاء عمليات البحث عن مفقودين بعقار سيدي بشر، الذي انهار قبل يومين، وتسليم الموقع للحي.
وانتهت قوات الحماية المدنية من أعمال رفع أنقاض عقار "سيدي بشر" المنهار والبحث عن ضحايا، فيما بلغت الحصيلة النهائية للضحايا 10 قتلى و4 مصابين.
وغادرت قوات الحماية المدنية موقع الحادث بعد أعمال بحث تحت الأنقاض دامت لنحو 3 أيام، على أن تبدأ محافظة الإسكندرية أعمال هدم وإزالة الجزء المتبقي من العقار المنهار.
وفي وقت سابق، قال عضو البرلمان المصري عن الإسكندرية النائب أحمد مهنا، إن العقار الذي انهار صباح يوم الاثنين في محافظة الإسكندرية، مخصص للمصطافين من المحافظات الأخرى، وتوجد أسفله بعض المحال التجارية.
وأضاف مهنا في حديثه لـ"سبوتنيك
"، أن "العقار مكون من 13 طابقا، وانشطر لنصفين، حيث انهار نصفه يوم الاثنين، وأكد البرلماني المصري عدم تضرر أي عقارات مجاورة للعقار المنهار حتى الآن، فيما تعمل جميع الأجهزة في المحافظة على رفع الأنقاض واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع هناك".