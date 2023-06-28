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https://sputnikarabic.ae/20230628/الرئيسان-السوري-والإماراتي-يتبادلان-التهاني-بمناسبة-عيد-الأضحى--1078580237.html
الرئيسان السوري والإماراتي يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى
الرئيسان السوري والإماراتي يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى
أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد تبادل التهاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T19:19+0000
2023-06-28T19:19+0000
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وجاء في بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية: "تبادل الرئيس بشار الأسد وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال اتصال هاتفي مساء اليوم".وفي السياق نفسه، أعلنت الرئاسة السورية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى.
https://sputnikarabic.ae/20230627/الرئيس-السوري-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-الرئيس-المصري-1078550224.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

الرئيسان السوري والإماراتي يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى

19:19 GMT 28.06.2023
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصوربشار الأسد
بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Sergey Mamontov
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أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس بشار الأسد تبادل التهاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية: "تبادل الرئيس بشار الأسد وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال اتصال هاتفي مساء اليوم".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين أعربا عن تمنياتهما للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والاستقرار والازدهار.

مقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
الرئيس السوري يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري
أمس, 16:28 GMT
وفي السياق نفسه، أعلنت الرئاسة السورية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى.
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