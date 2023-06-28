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https://sputnikarabic.ae/20230628/الناتو-يتجاهل-دعوة-أوكرانيا-للمشاركة-في-قمته-المقبلة-1078558853.html
"الناتو" يتجاهل دعوة أوكرانيا للمشاركة في قمته المقبلة
"الناتو" يتجاهل دعوة أوكرانيا للمشاركة في قمته المقبلة
قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يوجه دعوة إلى أوكرانيا للمشاركة في قمة الحلف المقرر عقدها، في... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T08:54+0000
2023-06-28T08:54+0000
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وأضاف كوليبا، في مقابلة تلفزيونية: "تمت دعوة أوكرانيا للمشاركة فقط في اجتماع على هامش قمة الناتو".وانتقد الوزير الأوكراني عدم وجود موقف محدد من الناتو فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا. وتابع: "وفقا لبعض الدول الأعضاء، لا ينبغي دعوة أوكرانيا، لأن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد، ونحن لدينا رأي معاكس".ووفقا له، فإن كل الشروط متوافرة لدعوة كييف إلى الناتو، لكن إذا كان الحلف "لا يتخذ قرارا قويا" بشأن عضوية أوكرانيا، فإن منطق الخوف سيتملك الجميع.ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو، في 11-12 يوليو المقبل، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس. وكان الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد صرح منذ أيام، بأن الحلفاء لن يناقشوا خلال الاجتماع دعوة أوكرانيا الرسمية لحلف شمال الأطلسي، لكنهم سيجرون مشاورات بشأن القرارات التي ستجعل كييف أقرب للانضمام إليه.
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أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

"الناتو" يتجاهل دعوة أوكرانيا للمشاركة في قمته المقبلة

08:54 GMT 28.06.2023
© AP Photo / Yves Loggheالناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Yves Logghe
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قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يوجه دعوة إلى أوكرانيا للمشاركة في قمة الحلف المقرر عقدها، في يوليو/تموز المقبل، في ليتوانيا.
وأضاف كوليبا، في مقابلة تلفزيونية: "تمت دعوة أوكرانيا للمشاركة فقط في اجتماع على هامش قمة الناتو".

وأوضح الدبلوماسي أنه "تلقينا دعوة، ولكن ليس للقمة نفسها، ولكن للمشاركة في مجلس الناتو - أوكرانيا، الذي سيعقد على هامش القمة".

وانتقد الوزير الأوكراني عدم وجود موقف محدد من الناتو فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا.
وتابع: "وفقا لبعض الدول الأعضاء، لا ينبغي دعوة أوكرانيا، لأن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد، ونحن لدينا رأي معاكس".
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ووفقا له، فإن كل الشروط متوافرة لدعوة كييف إلى الناتو، لكن إذا كان الحلف "لا يتخذ قرارا قويا" بشأن عضوية أوكرانيا، فإن منطق الخوف سيتملك الجميع.
ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو، في 11-12 يوليو المقبل، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
وكان الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد صرح منذ أيام، بأن الحلفاء لن يناقشوا خلال الاجتماع دعوة أوكرانيا الرسمية لحلف شمال الأطلسي، لكنهم سيجرون مشاورات بشأن القرارات التي ستجعل كييف أقرب للانضمام إليه.
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