https://sputnikarabic.ae/20230627/ضابط-استخبارات-أمريكي-الناتو-طعن-أوكرانيا-في-الظهر-1078534287.html
ضابط استخبارات أمريكي: "الناتو" طعن أوكرانيا في الظهر
ضابط استخبارات أمريكي: "الناتو" طعن أوكرانيا في الظهر
قال ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن كذبة حلف شمال الأطلسي بشأن الانتصار الوشيك للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد، لم تحكم على... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T09:30+0000
2023-06-27T09:30+0000
2023-06-27T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الناتو
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وقال ريتر في مقابلة مع الصحفي، ريتشارد ميدهيرست، على قناته على "يوتيوب": "لقد خدع الناتو الأوكرانيين. لقد لعبوا لعبة عسكرية، أعطت الأوكرانيين إحساسًا زائفًا بالأمل. أرسل الحلف هؤلاء الجنود طواعية إلى حتفهم".وأضاف: "الأوكرانيون ليس لديهم فرصة... كل شيء سينتهي بهزيمة استراتيجية ليس فقط لأوكرانيا، ولكن أيضًا لرعاتها من الناتو".كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أنه لم تفشل القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد فحسب، بل تكبدت أيضًا خسائر فادحة، فقد تم بالفعل تدمير مئات المركبات المدرعة الغربية.أقرا أيضا: مستشار في البنتاغون يكشف عن "خطوة جديدة غير مسبوقة" يتخذها بوتين
https://sputnikarabic.ae/20230626/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تدريب-35-ألف-جندي-أوكراني-قبل-نهاية-2023-1078514999.html
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روسيا, العالم, الناتو
ضابط استخبارات أمريكي: "الناتو" طعن أوكرانيا في الظهر
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قال ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن كذبة حلف شمال الأطلسي بشأن الانتصار الوشيك للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الهجوم المضاد، لم تحكم على الأوكرانيين إلا بالدمار والفشل.
وقال ريتر في مقابلة مع الصحفي، ريتشارد ميدهيرست، على قناته على "يوتيوب
": "لقد خدع الناتو الأوكرانيين. لقد لعبوا لعبة عسكرية، أعطت الأوكرانيين إحساسًا زائفًا بالأمل. أرسل الحلف هؤلاء الجنود طواعية إلى حتفهم".
ووفقا له، أقنع الناتو نظام زيلينسكي في كييف، بأن هجومه الذي طال انتظاره سينتهي بانتصار أوكرانيا، من خلال إظهار محاكاة حاسوبية لسيناريو "تهزم فيه القوات الأوكرانية الجيش الروسي"، لكن في الواقع هذا الهجوم لا يؤدي إلا لخسائر فادحة من جانب القوات الأوكرانية وتدمير المعدات الغربية في ساحة المعركة الحقيقية.
وأضاف: "الأوكرانيون ليس لديهم فرصة... كل شيء سينتهي بهزيمة استراتيجية ليس فقط لأوكرانيا، ولكن أيضًا لرعاتها من الناتو".
كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أنه لم تفشل القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد فحسب، بل تكبدت أيضًا خسائر فادحة، فقد تم بالفعل تدمير مئات المركبات المدرعة الغربية.