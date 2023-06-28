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بوتين: روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لضمان الحصانة من العقوبات
بوتين: روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لضمان الحصانة من العقوبات
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لضمان الحصانة من العقوبات، وتطوير التجارة المتبادلة، التي تسمح لهما بالحفاظ على... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T09:07+0000
2023-06-28T09:07+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وقال بوتين في خطابه أمام المشاركين في منتدى أقاليم روسيا وبيلاروسيا: "روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لضمان استقرار اقتصاديهما، وحصانتهما من التأثير السلبي للعقوبات، ومن الصعب تحقيق النجاح في هذه المسألة دون شراكة إقليمية وثيقة".وأشار بوتين إلى أنه في ظل الظروف الخارجية غير المؤاتية، ورفض عدد من الدول الغربية التعاون وإغلاق أسواق الدول المعادية، تعمل المنطقتان الروسية والبيلاروسية بشكل مكثف على تطوير التجارة المتبادلة، وهذا يساعد على الحفاظ على الإنتاج وإعادة التركيز على عمليات التسليم للمستهلكين في البلدين.وقال بوتين إن "المبادرات الإقليمية المشتركة الهادفة إلى زيادة التعاون في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، والحفاظ على الذاكرة التاريخية المشتركة ومكافحة تزوير التاريخ، تستحق إشادة خاصة".وأضاف بوتين: "بيلاروسيا هي الشريك التجاري الأول لروسيا بين أعضاء رابطة الدول المستقلة والرابع في العالم. في العام الماضي، زادت التجارة بنسبة 12% وتجاوزت 3 تريليونات روبل. وهذا الاتجاه الإيجابي، في الفترة من يناير إلى أبريل، زادت التجارة المتبادلة بنسبة 11%".
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فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

بوتين: روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لضمان الحصانة من العقوبات

09:07 GMT 28.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لضمان الحصانة من العقوبات، وتطوير التجارة المتبادلة، التي تسمح لهما بالحفاظ على الإنتاج وإعادة توجيهه.
وقال بوتين في خطابه أمام المشاركين في منتدى أقاليم روسيا وبيلاروسيا: "روسيا وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما لضمان استقرار اقتصاديهما، وحصانتهما من التأثير السلبي للعقوبات، ومن الصعب تحقيق النجاح في هذه المسألة دون شراكة إقليمية وثيقة".
وأشار بوتين إلى أنه في ظل الظروف الخارجية غير المؤاتية، ورفض عدد من الدول الغربية التعاون وإغلاق أسواق الدول المعادية، تعمل المنطقتان الروسية والبيلاروسية بشكل مكثف على تطوير التجارة المتبادلة، وهذا يساعد على الحفاظ على الإنتاج وإعادة التركيز على عمليات التسليم للمستهلكين في البلدين.
وقال بوتين إن "المبادرات الإقليمية المشتركة الهادفة إلى زيادة التعاون في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية، والحفاظ على الذاكرة التاريخية المشتركة ومكافحة تزوير التاريخ، تستحق إشادة خاصة".
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وأضاف بوتين: "بيلاروسيا هي الشريك التجاري الأول لروسيا بين أعضاء رابطة الدول المستقلة والرابع في العالم. في العام الماضي، زادت التجارة بنسبة 12% وتجاوزت 3 تريليونات روبل. وهذا الاتجاه الإيجابي، في الفترة من يناير إلى أبريل، زادت التجارة المتبادلة بنسبة 11%".
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