https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-عدم-احترام-القرآن-في-روسيا-جريمة-1078578711.html
بوتين: عدم احترام القرآن يعد جريمة في روسيا
بوتين: عدم احترام القرآن يعد جريمة في روسيا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عدم احترام القرآن يعتبر جريمة في روسيا خلافا لبعض الدول الأخرى. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T17:33+0000
2023-06-28T17:33+0000
2023-06-28T17:40+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين خلال زيارة لمسجد "الجمعة" في دربند: "روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة".وتابع: "في بلدنا هذه جريمة (حرق القرآن) - بموجب الدستور والمادة 282 من القانون الجنائي لروسيا، هذه جريمة - عدم الاحترام والتحريض على الكراهية بين الأديان، وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية".وفي وقت سابق من اليوم، اقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.قررت السلطات السويدية بمنح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
https://sputnikarabic.ae/20230628/روسيا-بصدد-صياغة-قرار-يدين-السويد-لإعطائها-الإذن-بحرق-القرآن--1078572945.html
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روسيا, العالم
بوتين: عدم احترام القرآن يعد جريمة في روسيا
17:33 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 17:40 GMT 28.06.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عدم احترام القرآن يعتبر جريمة في روسيا خلافا لبعض الدول الأخرى.
وقال بوتين خلال زيارة لمسجد "الجمعة" في دربند: "روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة".
وتابع: "في بلدنا هذه جريمة (حرق القرآن) - بموجب الدستور والمادة 282 من القانون الجنائي لروسيا، هذه جريمة - عدم الاحترام والتحريض على الكراهية بين الأديان، وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية".
وأضاف: "السلام القوي بين المسلمين والمسيحيين في روسيا يعزز وحدة الشعب الروسي.
وفي وقت سابق من اليوم، اقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.
قررت السلطات السويدية بمنح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.