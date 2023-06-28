https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-يحتضن-القرآن-في-وقت-تسمح-به-دول-غربية-بحرقه-فيديو-1078580932.html
بوتين يحتضن القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه... فيديو
بوتين يحتضن القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه... فيديو
احتضن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نسخة من القرآن خلال زيارته لمسجد "جمعة" في مدينة ديربند في جمهورية داغستان. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T20:12+0000
2023-06-28T20:12+0000
2023-06-28T20:15+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062012670_0:72:2107:1257_1920x0_80_0_0_7f8e684c9e57461bb0f908ab75e730dd.jpg
وأكد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا يعد جريمة.ويظهر في الفيديو كيف يحتضن الرئيس الروسي القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه.وفي وقت سابق من اليوم، اقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.قررت السلطات السويدية منح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062012670_167:0:1938:1328_1920x0_80_0_0_ffca9b9c0d8b8645ff2c05b8677d6656.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
بوتين يحتضن القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه... فيديو
20:12 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 20:15 GMT 28.06.2023) تابعنا عبر
احتضن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نسخة من القرآن خلال زيارته لمسجد "جمعة" في مدينة ديربند في جمهورية داغستان.
وأكد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا يعد جريمة.
ويظهر في الفيديو كيف يحتضن الرئيس الروسي القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه.
وفي وقت سابق من اليوم، اقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.
قررت السلطات السويدية منح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.