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https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-يحتضن-القرآن-في-وقت-تسمح-به-دول-غربية-بحرقه-فيديو-1078580932.html
بوتين يحتضن القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه... فيديو
بوتين يحتضن القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه... فيديو
احتضن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نسخة من القرآن خلال زيارته لمسجد "جمعة" في مدينة ديربند في جمهورية داغستان. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T20:12+0000
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وأكد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا يعد جريمة.ويظهر في الفيديو كيف يحتضن الرئيس الروسي القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه.وفي وقت سابق من اليوم، اقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.قررت السلطات السويدية منح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

بوتين يحتضن القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه... فيديو

20:12 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 20:15 GMT 28.06.2023)
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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احتضن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نسخة من القرآن خلال زيارته لمسجد "جمعة" في مدينة ديربند في جمهورية داغستان.
وأكد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا يعد جريمة.
ويظهر في الفيديو كيف يحتضن الرئيس الروسي القرآن في وقت تسمح به دول غربية بحرقه.
وفي وقت سابق من اليوم، اقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.
قررت السلطات السويدية منح تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى. ويأتي هذا التحرك تزامنًا مع إعطاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
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