https://sputnikarabic.ae/20230628/قمر-ميتيور-إم-الصناعي-الروسي-يرسل-أول-صورة-التقطها-من-الفضاء-صور--1078568541.html
قمر "ميتيور إم" الصناعي الروسي يرسل أول صورة التقطها من الفضاء... صور
قمر "ميتيور إم" الصناعي الروسي يرسل أول صورة التقطها من الفضاء... صور
نشرت "روس كوسموس" الصورة الأولى من القمر الصناعي الجديد للأرصاد الجوية المائية "ميتيور- إم" رقم 2-3، الذي تم إطلاقه أمس في المدار من قاعدة فوستوشني الفضائية. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T11:37+0000
2023-06-28T11:37+0000
2023-06-28T11:50+0000
مجتمع
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102534/58/1025345829_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a5595a891b5275e1195f8ecc56e9deb1.jpg
وقالت الوكالة في بيان: "تم تلقي البيانات الأولى من المركبة الفضائية الجديدة للأرصاد الجوية المائية "ميتيور- إم" رقم 2-3، التي تم إطلاقها بنجاح، في 27 يونيو 2023، من قاعدة فوستوشني الفضائية. جميع الأنظمة الداعمة تعمل بشكل طبيعي ودون أي ملاحظات".ومن بين أدوات "ميتيور- إم" رقم 2-3 أيضًا مطياف فورييه بالأشعة تحت الحمراء، للحصول على ملامح درجة الحرارة والرطوبة في طبقة التروبوسفير والستراتوسفير السفلى، وكذلك لتحديد محتوى الأوزون الكلي في طبقة الأوزون على الأرض، ومركب أدوات فيزيائية للشمس، والتي يتم من خلالها التحكم في ظروف الإشعاع، حالة الغلاف المغناطيسي والغلاف الجوي المتأين والغلاف الجوي العلوي.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "روس كوسموس" الروسية أن المركبة الفضائية للأرصاد الجوية "ميتيور- إم" رقم 2-3، والتي تم إطلاقها من قاعدة فوستوشني الفضائية، دخلت المدار.وأعلنت الوكالة عن نجاح إطلاق صاروخ "سويوز" الذي يحمل 43 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء، وأن الأقمار انفصلت عن الصاروخ وسلكت مساراتها في مدار الأرض.
https://sputnikarabic.ae/20230627/روسيا-تطلق-43-قمرا-صناعيا-بصاروخ-واحد-فيديو-1078548865.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102534/58/1025345829_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_7643dfbb3b02dc56edc36184e768d7ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
قمر "ميتيور إم" الصناعي الروسي يرسل أول صورة التقطها من الفضاء... صور
11:37 GMT 28.06.2023 (تم التحديث: 11:50 GMT 28.06.2023) تابعنا عبر
نشرت "روس كوسموس" الصورة الأولى من القمر الصناعي الجديد للأرصاد الجوية المائية "ميتيور- إم" رقم 2-3، الذي تم إطلاقه أمس في المدار من قاعدة فوستوشني الفضائية.
وقالت الوكالة في بيان: "تم تلقي البيانات الأولى من المركبة الفضائية الجديدة للأرصاد الجوية المائية "ميتيور- إم" رقم 2-3، التي تم إطلاقها بنجاح، في 27 يونيو 2023، من قاعدة فوستوشني الفضائية. جميع الأنظمة الداعمة تعمل بشكل طبيعي ودون أي ملاحظات".
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد على متن القمر الصناعي الجديد نظام مسح متعدد القنوات متوسط الدقة على نطاق 900 كم، بدقة 60 أو 120 مترًا، ونظام رادار على متن الطائرة لمسح سطح الأرض في نطاق الراديو، وكذلك معدات القياس الإشعاعي لسبر درجة الحرارة والرطوبة في الغلاف الجوي في نطاق الموجات الصغرية، وهو أمر ضروري للتنبؤ المبكر بالأعاصير.
ومن بين أدوات "ميتيور- إم" رقم 2-3 أيضًا مطياف فورييه بالأشعة تحت الحمراء، للحصول على ملامح درجة الحرارة والرطوبة في طبقة التروبوسفير والستراتوسفير السفلى، وكذلك لتحديد محتوى الأوزون الكلي في طبقة الأوزون على الأرض، ومركب أدوات فيزيائية للشمس، والتي يتم من خلالها التحكم في ظروف الإشعاع، حالة الغلاف المغناطيسي والغلاف الجوي المتأين والغلاف الجوي العلوي.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "روس كوسموس" الروسية أن المركبة الفضائية للأرصاد الجوية "ميتيور- إم" رقم 2-3، والتي تم إطلاقها من قاعدة فوستوشني الفضائية، دخلت المدار.
وأعلنت الوكالة عن نجاح إطلاق صاروخ "سويوز" الذي يحمل 43 قمرا اصطناعيا إلى الفضاء، وأن الأقمار انفصلت عن الصاروخ وسلكت مساراتها في مدار الأرض.