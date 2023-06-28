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https://sputnikarabic.ae/20230628/مجلس-الأمن-القومي-الأوكراني-يؤكد-استحالة-شن-هجوم-مضاد-سريع-1078579584.html
مجلس الأمن القومي الأوكراني يؤكد استحالة شن هجوم مضاد سريع
مجلس الأمن القومي الأوكراني يؤكد استحالة شن هجوم مضاد سريع
كشف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، عن استحالة شن هجوم مضاد سريع. 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T18:24+0000
2023-06-28T18:24+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال دانيلوف: "أود حقًا أن يكون كل شيء أسرع، لكن هذا يحدث فقط في القصص الخيالية، إنه عمل شاق كل يوم. هذه جبهة وليست نزهة عليك أن تكون صبور".وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، على عدم توقع حدوث هجوم أكبر من الإجراءات النشطة للقوات المسلحة الأوكرانية، لأن "حياة الناس في خطر".بدأ الهجوم المضاد، الذي تحدثت عنه السلطات الأوكرانية منذ فترة طويلة، في 4 يونيو/حزيران، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة.استخدمت كييف ألوية قتالية مسلحة بالمعدات الغربية دربها متخصصون في الناتو.ومع ذلك، كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، لم تنجح القوات الأوكرانية على أي محور، لكنها تكبدت خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230628/السلاح-الروسي-الفتاك-ميتيوريت-يدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية--1078578128.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مجلس الأمن القومي الأوكراني يؤكد استحالة شن هجوم مضاد سريع

18:24 GMT 28.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik
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كشف أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، عن استحالة شن هجوم مضاد سريع.
وقال دانيلوف: "أود حقًا أن يكون كل شيء أسرع، لكن هذا يحدث فقط في القصص الخيالية، إنه عمل شاق كل يوم. هذه جبهة وليست نزهة عليك أن تكون صبور".
وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، على عدم توقع حدوث هجوم أكبر من الإجراءات النشطة للقوات المسلحة الأوكرانية، لأن "حياة الناس في خطر".
أور -77 ميتيوريت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السلاح الروسي الفتاك "ميتيوريت" يدمر معقلا للقوات الأوكرانية
16:25 GMT
بدأ الهجوم المضاد، الذي تحدثت عنه السلطات الأوكرانية منذ فترة طويلة، في 4 يونيو/حزيران، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، حيث تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة.
استخدمت كييف ألوية قتالية مسلحة بالمعدات الغربية دربها متخصصون في الناتو.
ومع ذلك، كما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، لم تنجح القوات الأوكرانية على أي محور، لكنها تكبدت خسائر فادحة.
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Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:14 GMT
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