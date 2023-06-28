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https://sputnikarabic.ae/20230628/200-ألف-مسلم-أدوا-صلاة-عيد-الأضحى-في-مساجد-موسكو-فيديو-1078556720.html
200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو... فيديو
200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو... فيديو
قال نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، روشان عباسوف، إن نحو 200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى، صباح اليوم الأربعاء، في مساجد العاصمة الروسية... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T07:16+0000
2023-06-28T07:16+0000
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وأضاف عباسوف لـ"سبوتنيك"، أنه في منطقة موسكو فقط، شارك أكثر من 100 ألف مسلم في الصلاة.وأوضح أن صلاة عيد الأضحى أقيمت في المساجد، كما تم تخصيص أماكن آخرى من قبل السلطات بهذه المناسبة.وأشار روشان عباسوف إلى أنه في المسجد الكبير تجمع 105 آلاف شخص، والمسجد التاريخي - 50 ألفا، والمسجد التذكاري - 40 ألفا، لأداء صلاة عيد الأضحى.وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسلمين الروس بعيد الأضحى المبارك، وأكد على دور المجتمع المسلم في روسيا في تعزيز السلام بين الأعراق والأديان والحفاظ على القيم الأسرية.يشار إلى أن عيد الأضحى هو أحد الأعياد الرئيسية للمسلمين، يتم الاحتفال به في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من التقويم الإسلامي ويستمر لمدة 4 أيام، وهذا العام يبدأ في 28 يونيو/ حزيران الجاري.ويقوم المسلمون في عيد الأضحى، بالتضحية بكبش أو ماشية أخرى، وتوزيع ثلث اللحم على الفقراء، وثلث للأقارب والمعارف، والثلث الأخير على الأسرة والعائلة.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو... فيديو

07:16 GMT 28.06.2023
© Sputnik . Евгений Одиноков /  / الانتقال إلى بنك الصورالمسجد الكبير في العاصمة الروسية موسكو
المسجد الكبير في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© Sputnik . Евгений Одиноков /
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قال نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، روشان عباسوف، إن نحو 200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى، صباح اليوم الأربعاء، في مساجد العاصمة الروسية وضواحيها.
وأضاف عباسوف لـ"سبوتنيك"، أنه في منطقة موسكو فقط، شارك أكثر من 100 ألف مسلم في الصلاة.
وأوضح أن صلاة عيد الأضحى أقيمت في المساجد، كما تم تخصيص أماكن آخرى من قبل السلطات بهذه المناسبة.
وأشار روشان عباسوف إلى أنه في المسجد الكبير تجمع 105 آلاف شخص، والمسجد التاريخي - 50 ألفا، والمسجد التذكاري - 40 ألفا، لأداء صلاة عيد الأضحى.
وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسلمين الروس بعيد الأضحى المبارك، وأكد على دور المجتمع المسلم في روسيا في تعزيز السلام بين الأعراق والأديان والحفاظ على القيم الأسرية.
يشار إلى أن عيد الأضحى هو أحد الأعياد الرئيسية للمسلمين، يتم الاحتفال به في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من التقويم الإسلامي ويستمر لمدة 4 أيام، وهذا العام يبدأ في 28 يونيو/ حزيران الجاري.
ويقوم المسلمون في عيد الأضحى، بالتضحية بكبش أو ماشية أخرى، وتوزيع ثلث اللحم على الفقراء، وثلث للأقارب والمعارف، والثلث الأخير على الأسرة والعائلة.
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