https://sputnikarabic.ae/20230628/200-ألف-مسلم-أدوا-صلاة-عيد-الأضحى-في-مساجد-موسكو-فيديو-1078556720.html

200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو... فيديو

200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو... فيديو

قال نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، روشان عباسوف، إن نحو 200 ألف مسلم أدوا صلاة عيد الأضحى، صباح اليوم الأربعاء، في مساجد العاصمة الروسية... 28.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-28T07:16+0000

2023-06-28T07:16+0000

2023-06-28T07:16+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104148/58/1041485895_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_6173222d757a92d7ab4788c177b26f63.jpg

وأضاف عباسوف لـ"سبوتنيك"، أنه في منطقة موسكو فقط، شارك أكثر من 100 ألف مسلم في الصلاة.وأوضح أن صلاة عيد الأضحى أقيمت في المساجد، كما تم تخصيص أماكن آخرى من قبل السلطات بهذه المناسبة.وأشار روشان عباسوف إلى أنه في المسجد الكبير تجمع 105 آلاف شخص، والمسجد التاريخي - 50 ألفا، والمسجد التذكاري - 40 ألفا، لأداء صلاة عيد الأضحى.وفي السياق ذاته، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسلمين الروس بعيد الأضحى المبارك، وأكد على دور المجتمع المسلم في روسيا في تعزيز السلام بين الأعراق والأديان والحفاظ على القيم الأسرية.يشار إلى أن عيد الأضحى هو أحد الأعياد الرئيسية للمسلمين، يتم الاحتفال به في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من التقويم الإسلامي ويستمر لمدة 4 أيام، وهذا العام يبدأ في 28 يونيو/ حزيران الجاري.ويقوم المسلمون في عيد الأضحى، بالتضحية بكبش أو ماشية أخرى، وتوزيع ثلث اللحم على الفقراء، وثلث للأقارب والمعارف، والثلث الأخير على الأسرة والعائلة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار