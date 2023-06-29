عربي
https://sputnikarabic.ae/20230629/الدفاع-البريطانية-تدعو-الناتو-إلى-تبسيط-دخول-أوكرانيا-إلى-التحالف-1078602494.html
الدفاع البريطانية تدعو "الناتو" إلى تبسيط دخول أوكرانيا إلى الحلف
الدفاع البريطانية تدعو "الناتو" إلى تبسيط دخول أوكرانيا إلى الحلف
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أنه يجب على "الناتو" تبسيط إجراءات قبول أعضاء جدد لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الحلف. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T16:19+0000
2023-06-29T16:20+0000
العالم
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101742/97/1017429709_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c9b76ca5ea1eec39b2efa88ce84baeb6.jpg
وقال والاس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية أنيتا أناند: "من الواضح أن السويد وفنلندا لم يكن لديهما أي من هذه (خطة العمل للانضمام إلى التحالف)، وأعتقد أن هذا يثير سؤالًا عادلًا للغاية، هل يجب علينا في فيلنيوس تخطي هذه الإجراءات".وأعرب والاس عن ثقته في أن الحلف قادر على اتخاذ موقف موحد و"التحرك" نحو انضمام أوكرانيا إلى الناتو.وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أمس الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يوجه دعوة إلى أوكرانيا للمشاركة في قمة الحلف المقرر عقدها، في يوليو/تموز المقبل، في ليتوانيا.وأصاف: "تلقينا دعوة، ولكن ليس للقمة نفسها، ولكن للمشاركة في مجلس الناتو - أوكرانيا، الذي سيعقد على هامش القمة".ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو، في 11-12 يوليو/تموز المقبل، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.وكان الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد صرح منذ أيام، بأن الحلفاء لن يناقشوا خلال الاجتماع دعوة أوكرانيا الرسمية لحلف شمال الأطلسي، لكنهم سيجرون مشاورات بشأن القرارات التي ستجعل كييف أقرب للانضمام إليه.
https://sputnikarabic.ae/20230627/السويد-تناقش-انضمامها-لـالناتو-مع-فنلندا-وتركيا-في-بروكسل-الأسبوع-المقبل-1078553063.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101742/97/1017429709_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_0d7ca800db526f079f25853917b1fd27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الناتو
العالم, الناتو

الدفاع البريطانية تدعو "الناتو" إلى تبسيط دخول أوكرانيا إلى الحلف

16:19 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 16:20 GMT 29.06.2023)
© Sputnik . Yuriy Somov / الانتقال إلى بنك الصورحلف الناتو في بروكسل
حلف الناتو في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Yuriy Somov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أنه يجب على "الناتو" تبسيط إجراءات قبول أعضاء جدد لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الحلف.
وقال والاس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية أنيتا أناند: "من الواضح أن السويد وفنلندا لم يكن لديهما أي من هذه (خطة العمل للانضمام إلى التحالف)، وأعتقد أن هذا يثير سؤالًا عادلًا للغاية، هل يجب علينا في فيلنيوس تخطي هذه الإجراءات".

وتابع: "يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على الانضمام إلى الحلف، لديهم القوات البرية الأكثر خبرة في أوروبا وربما واحدة من أكثر الدول المسلحة تسليحًا جيدًا في أوروبا. أعتقد أنه من الضروري للغاية بالنسبة لنا التخلي عن خطة عمل العضوية".

وأعرب والاس عن ثقته في أن الحلف قادر على اتخاذ موقف موحد و"التحرك" نحو انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
السويد تناقش انضمامها لـ"الناتو" مع فنلندا وتركيا في بروكسل الأسبوع المقبل
27 يونيو, 20:14 GMT

وأشار والاس أيضًا إلى أن بلاده تدعو باستمرار إلى منح كييف مثل هذه الفرصة وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في نهاية قمة الحلف في بوخارست.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أمس الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يوجه دعوة إلى أوكرانيا للمشاركة في قمة الحلف المقرر عقدها، في يوليو/تموز المقبل، في ليتوانيا.
وأصاف: "تلقينا دعوة، ولكن ليس للقمة نفسها، ولكن للمشاركة في مجلس الناتو - أوكرانيا، الذي سيعقد على هامش القمة".
ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو، في 11-12 يوليو/تموز المقبل، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
وكان الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد صرح منذ أيام، بأن الحلفاء لن يناقشوا خلال الاجتماع دعوة أوكرانيا الرسمية لحلف شمال الأطلسي، لكنهم سيجرون مشاورات بشأن القرارات التي ستجعل كييف أقرب للانضمام إليه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала