https://sputnikarabic.ae/20230629/الدفاع-البريطانية-تدعو-الناتو-إلى-تبسيط-دخول-أوكرانيا-إلى-التحالف-1078602494.html
الدفاع البريطانية تدعو "الناتو" إلى تبسيط دخول أوكرانيا إلى الحلف
الدفاع البريطانية تدعو "الناتو" إلى تبسيط دخول أوكرانيا إلى الحلف
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أنه يجب على "الناتو" تبسيط إجراءات قبول أعضاء جدد لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الحلف. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T16:19+0000
2023-06-29T16:19+0000
2023-06-29T16:20+0000
العالم
الناتو
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وقال والاس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية أنيتا أناند: "من الواضح أن السويد وفنلندا لم يكن لديهما أي من هذه (خطة العمل للانضمام إلى التحالف)، وأعتقد أن هذا يثير سؤالًا عادلًا للغاية، هل يجب علينا في فيلنيوس تخطي هذه الإجراءات".وأعرب والاس عن ثقته في أن الحلف قادر على اتخاذ موقف موحد و"التحرك" نحو انضمام أوكرانيا إلى الناتو.وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أمس الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يوجه دعوة إلى أوكرانيا للمشاركة في قمة الحلف المقرر عقدها، في يوليو/تموز المقبل، في ليتوانيا.وأصاف: "تلقينا دعوة، ولكن ليس للقمة نفسها، ولكن للمشاركة في مجلس الناتو - أوكرانيا، الذي سيعقد على هامش القمة".ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو، في 11-12 يوليو/تموز المقبل، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.وكان الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد صرح منذ أيام، بأن الحلفاء لن يناقشوا خلال الاجتماع دعوة أوكرانيا الرسمية لحلف شمال الأطلسي، لكنهم سيجرون مشاورات بشأن القرارات التي ستجعل كييف أقرب للانضمام إليه.
https://sputnikarabic.ae/20230627/السويد-تناقش-انضمامها-لـالناتو-مع-فنلندا-وتركيا-في-بروكسل-الأسبوع-المقبل-1078553063.html
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العالم, الناتو
الدفاع البريطانية تدعو "الناتو" إلى تبسيط دخول أوكرانيا إلى الحلف
16:19 GMT 29.06.2023 (تم التحديث: 16:20 GMT 29.06.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أنه يجب على "الناتو" تبسيط إجراءات قبول أعضاء جدد لتسريع انضمام أوكرانيا إلى الحلف.
وقال والاس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية أنيتا أناند: "من الواضح أن السويد وفنلندا لم يكن لديهما أي من هذه (خطة العمل للانضمام إلى التحالف)، وأعتقد أن هذا يثير سؤالًا عادلًا للغاية، هل يجب علينا في فيلنيوس تخطي هذه الإجراءات".
وتابع: "يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على الانضمام إلى الحلف، لديهم القوات البرية الأكثر خبرة في أوروبا وربما واحدة من أكثر الدول المسلحة تسليحًا جيدًا في أوروبا. أعتقد أنه من الضروري للغاية بالنسبة لنا التخلي عن خطة عمل العضوية".
وأعرب والاس عن ثقته في أن الحلف قادر على اتخاذ موقف موحد و"التحرك" نحو انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
وأشار والاس أيضًا إلى أن بلاده تدعو باستمرار إلى منح كييف مثل هذه الفرصة وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في نهاية قمة الحلف في بوخارست.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، أمس الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم يوجه دعوة إلى أوكرانيا للمشاركة في قمة الحلف المقرر عقدها، في يوليو/تموز المقبل، في ليتوانيا.
وأصاف: "تلقينا دعوة، ولكن ليس للقمة نفسها، ولكن للمشاركة في مجلس الناتو - أوكرانيا، الذي سيعقد على هامش القمة".
ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو، في 11-12 يوليو/تموز المقبل، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
وكان الأمين العام لحلف "الناتو
"، ينس ستولتنبرغ، قد صرح منذ أيام، بأن الحلفاء لن يناقشوا خلال الاجتماع دعوة أوكرانيا الرسمية لحلف شمال الأطلسي، لكنهم سيجرون مشاورات بشأن القرارات التي ستجعل كييف أقرب للانضمام إليه.