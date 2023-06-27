https://sputnikarabic.ae/20230627/السويد-تناقش-انضمامها-لـالناتو-مع-فنلندا-وتركيا-في-بروكسل-الأسبوع-المقبل-1078553063.html

السويد تناقش انضمامها لـ"الناتو" مع فنلندا وتركيا في بروكسل الأسبوع المقبل

السويد تناقش انضمامها لـ"الناتو" مع فنلندا وتركيا في بروكسل الأسبوع المقبل

قال الأمين عام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إن اجتماعا رفيع المستوى بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية السويد في "الناتو" سيعقد الأسبوع المقبل... 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T20:14+0000

2023-06-27T20:14+0000

2023-06-27T20:14+0000

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وقال في مؤتمر صحفي: "هناك أمل في اتخاذ قرار إيجابي (بشأن عضوية السويد في الناتو) قبل القمة في فيلنيوس. اتفقنا على عقد اجتماع لفنلندا والسويد وتركيا الأسبوع المقبل في بروكسل".وتابع: "الوقت قد حان للتصديق عليها".وبحسب ستولتنبرغ، سيحضر الاجتماع وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات ومستشارو الأمن القومي.تقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/ أيار من العام الماضي، بطلب للانضمام إلى التحالف الذي يتطلب موافقة جميع أعضائه وإجراءات معينة.في قمة مدريد في نهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي، وافقت جميع دول الناتو على انضمام السويد وفنلندا، ثم بدأت عملية المصادقة على الطلبات على مستوى البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء.وكانت فنلندا أول من اتبعت هذا المسار وأصبحت رسميًا العضو الحادي والثلاثين في الناتو، في 4 أبريل/ نيسان الماضي.ومنعت تركيا في البداية عملية تقديم الطلبات، ولكن في 29 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية، وفقًا للأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ورفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة.حتى بداية العام الحالي، تم التصديق على طلبات السويد وفنلندا من قبل 28 دولة، من أصل 30 دولة في الناتو، ومع ذلك، أعربت المجر وتركيا عن رغبتهما في النظر في الطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي.

https://sputnikarabic.ae/20230612/بلينكن-يرجح-انضمام-السويد-للناتو-قريبا-1078034903.html

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