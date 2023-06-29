https://sputnikarabic.ae/20230629/المجر-تصف-اقتراح-منح-كييف-50-مليار-يورو-بالسخيف-1078604880.html
المجر تصف اقتراح منح كييف 50 مليار يورو بالسخيف
المجر تصف اقتراح منح كييف 50 مليار يورو بالسخيف
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن المجر تعتبر اقتراح المفوضية الأوروبية تخصيص 50 مليار يورو إضافية لأوكرانيا أمرًا سخيفًا. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T19:01+0000
2023-06-29T19:01+0000
2023-06-29T19:01+0000
العالم
المجر
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102057/77/1020577725_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9c616e9ac65f30cfe69c1a73bb302a70.jpg
وقال أوربان: "فيما يتعلق باقتراح المفوضية الأوروبية، من المتوقع إجراء مناقشة كبيرة، وستبقى هذه المناقشة معنا في الأشهر المقبلة".وتابع أوربان: "فيما يتعلق بالدعم المقدم لأوكرانيا، أولاً وقبل كل شيء، نود أن نرى مقدار الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا من مصادر مختلفة أين ذهبت".وأضاف أوربان: "كل مواطن أوروبي يود أن يطرح هذه الأسئلة، بينما المفوضية الأوروبية ليس لديها إجابة".في وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية قامت بمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات للفترة من 2024 إلى 2027 ودعت الدول إلى زيادتها بمقدار 66 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا وتنفيذ برامج الهجرة واللاجئين وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد. ويُقترح من بينها تقديم 50 مليار يورو في شكل منح وقروض خلال السنوات الأربع المقبلة للمساعدة المالية إلى كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230629/الخارجية-الأمريكية-لن-نرسل-قواتنا-إلى-أوكرانيا-1078604504.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102057/77/1020577725_102:0:983:661_1920x0_80_0_0_00edb4b36e37424a2d4ccf7df6be89e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, المجر, أخبار أوكرانيا
العالم, المجر, أخبار أوكرانيا
المجر تصف اقتراح منح كييف 50 مليار يورو بالسخيف
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن المجر تعتبر اقتراح المفوضية الأوروبية تخصيص 50 مليار يورو إضافية لأوكرانيا أمرًا سخيفًا.
وقال أوربان: "فيما يتعلق باقتراح المفوضية الأوروبية، من المتوقع إجراء مناقشة كبيرة، وستبقى هذه المناقشة معنا في الأشهر المقبلة".
وأضاف أوربان: "حتى الآن، لا تزال وجهة نظر المجر واضحة إلى حد ما، فنحن نعتبر اقتراح المفوضية الأوروبية سخيفًا وغير مناسب للمفاوضات".
وتابع أوربان: "فيما يتعلق بالدعم المقدم لأوكرانيا، أولاً وقبل كل شيء، نود أن نرى مقدار الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا من مصادر مختلفة أين ذهبت".
وأضاف أوربان: "كل مواطن أوروبي يود أن يطرح هذه الأسئلة، بينما المفوضية الأوروبية ليس لديها إجابة".
في وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية قامت بمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات للفترة من 2024 إلى 2027 ودعت الدول إلى زيادتها بمقدار 66 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا وتنفيذ برامج الهجرة واللاجئين وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد. ويُقترح من بينها تقديم 50 مليار يورو في شكل منح وقروض خلال السنوات الأربع المقبلة للمساعدة المالية إلى كييف.