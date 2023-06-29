https://sputnikarabic.ae/20230629/الخارجية-الأمريكية-لن-نرسل-قواتنا-إلى-أوكرانيا-1078604504.html
الخارجية الأمريكية: لن نرسل قواتنا إلى أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: لن نرسل قواتنا إلى أوكرانيا
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأن واشنطن لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T18:21+0000
2023-06-29T18:21+0000
2023-06-29T18:21+0000
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وقال ميلر للصحفيين تعليقا على تصريحات الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس راسموسن: "واشنطن لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال راسموسن إن "الناتو" قد يرسل قواته إلى أوكرانيا إذا لم تقدم الدول التي هي جزء من الحلف بما ذلك أمريكا لكييف ضمانات أمنية حقيقية في القمة المقبلة للحلف.حذرت روسيا، مراراً، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا، مؤكدة أن ذلك لا يساهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230629/الدفاع-البريطانية-تدعو-الناتو-إلى-تبسيط-دخول-أوكرانيا-إلى-التحالف-1078602494.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية: لن نرسل قواتنا إلى أوكرانيا
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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، بأن واشنطن لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا.
وقال ميلر للصحفيين تعليقا على تصريحات الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس راسموسن: "واشنطن لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا".
وأشار ميلر إلى أن الرئيس جو بايدن أوضح أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا لن يحدث.
وفي وقت سابق، قال راسموسن إن "الناتو" قد يرسل قواته إلى أوكرانيا إذا لم تقدم الدول التي هي جزء من الحلف بما ذلك أمريكا لكييف ضمانات أمنية حقيقية في القمة المقبلة للحلف.
حذرت روسيا، مراراً، من ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا، مؤكدة أن ذلك لا يساهم في إحراز تقدم ونجاح بالمحادثات الروسية الأوكرانية، وسيكون له تأثير سلبي.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.