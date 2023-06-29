https://sputnikarabic.ae/20230629/بمشاركة-53-دولة-افتتاح-المعرض-الاقتصادي-والتجاري-الصيني---الأفريقي-1078591755.html
بمشاركة 53 دولة… افتتاح المعرض الاقتصادي والتجاري "الصيني - الأفريقي"
بمشاركة 53 دولة… افتتاح المعرض الاقتصادي والتجاري "الصيني - الأفريقي"
تشارك 53 دولة أفريقية في المعرض الاقتصادي والتجاري "الصيني - الأفريقي"، في نسخته الثالثة، بهدف تعزيز الروابط التجارية بين الجانبين. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T10:09+0000
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انطلقت أعمال المعرض "الصيني - الأفريقي"، اليوم الخميس، في مقاطعة هونان في وسط الصين، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.وتعرض العديد من الدول الأفريقية منتجاتها التي تصدرها إلى الصين تحت شعار "صنع في أفريقيا".ومن المقرر أن يستمر المعرض لـ 4 أيام، بمشاركة 1500 عارض من الدول الأفريقية، الذين يسعون لاستكشاف السوق الصينية الشاسعة.تم إطلاق المعرض للمرة الأولى عام 2019، حتى أصبح منصة رئيسية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والصين في المجالات التجارية والاقتصادية.ولفتت الوكالة إلى أن الصين تمثل أكبر الشركاء التجاريين للدول الأفريقية، وتحتل المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للاستثمارات إلى القارة.
https://sputnikarabic.ae/20230611/أمين-اتحاد-الغرف-العربية-مصر-تمثل-فرصة-كبيرة-للصين-لإعادة-تدوير-فوائضها-المالية-1078007390.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
بمشاركة 53 دولة… افتتاح المعرض الاقتصادي والتجاري "الصيني - الأفريقي"
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تشارك 53 دولة أفريقية في المعرض الاقتصادي والتجاري "الصيني - الأفريقي"، في نسخته الثالثة، بهدف تعزيز الروابط التجارية بين الجانبين.
انطلقت أعمال المعرض "الصيني - الأفريقي"، اليوم الخميس، في مقاطعة هونان في وسط الصين، حسبما ذكرت
وكالة "شينخوا" الصينية.
وتعرض العديد من الدول الأفريقية منتجاتها التي تصدرها إلى الصين تحت شعار "صنع في أفريقيا".
ومن المقرر أن يستمر المعرض لـ 4 أيام، بمشاركة 1500 عارض من الدول الأفريقية
، الذين يسعون لاستكشاف السوق الصينية الشاسعة.
تم إطلاق المعرض للمرة الأولى عام 2019، حتى أصبح منصة رئيسية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والصين في المجالات التجارية والاقتصادية.
ولفتت الوكالة إلى أن الصين تمثل أكبر الشركاء التجاريين
للدول الأفريقية، وتحتل المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للاستثمارات إلى القارة.