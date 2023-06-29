عربي
برلماني روسي: وزارة الدفاع تعتزم إيقاف تمويل "فاغنر" في حال لم توقع عقودا معها- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230629/بمشاركة-53-دولة-افتتاح-المعرض-الاقتصادي-والتجاري-الصيني---الأفريقي-1078591755.html
بمشاركة 53 دولة… افتتاح المعرض الاقتصادي والتجاري "الصيني - الأفريقي"
بمشاركة 53 دولة… افتتاح المعرض الاقتصادي والتجاري "الصيني - الأفريقي"
تشارك 53 دولة أفريقية في المعرض الاقتصادي والتجاري "الصيني - الأفريقي"، في نسخته الثالثة، بهدف تعزيز الروابط التجارية بين الجانبين. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T10:09+0000
2023-06-29T10:09+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الصين
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_18b9de543874ef1d4400073d21d34037.jpg
انطلقت أعمال المعرض "الصيني - الأفريقي"، اليوم الخميس، في مقاطعة هونان في وسط الصين، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.وتعرض العديد من الدول الأفريقية منتجاتها التي تصدرها إلى الصين تحت شعار "صنع في أفريقيا".ومن المقرر أن يستمر المعرض لـ 4 أيام، بمشاركة 1500 عارض من الدول الأفريقية، الذين يسعون لاستكشاف السوق الصينية الشاسعة.تم إطلاق المعرض للمرة الأولى عام 2019، حتى أصبح منصة رئيسية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والصين في المجالات التجارية والاقتصادية.ولفتت الوكالة إلى أن الصين تمثل أكبر الشركاء التجاريين للدول الأفريقية، وتحتل المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للاستثمارات إلى القارة.
https://sputnikarabic.ae/20230611/أمين-اتحاد-الغرف-العربية-مصر-تمثل-فرصة-كبيرة-للصين-لإعادة-تدوير-فوائضها-المالية-1078007390.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_563751bc7613648319ed6ed2a4f892eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

بمشاركة 53 دولة… افتتاح المعرض الاقتصادي والتجاري "الصيني - الأفريقي"

10:09 GMT 29.06.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
تابعنا عبرTelegramNabd
تشارك 53 دولة أفريقية في المعرض الاقتصادي والتجاري "الصيني - الأفريقي"، في نسخته الثالثة، بهدف تعزيز الروابط التجارية بين الجانبين.
انطلقت أعمال المعرض "الصيني - الأفريقي"، اليوم الخميس، في مقاطعة هونان في وسط الصين، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.
وتعرض العديد من الدول الأفريقية منتجاتها التي تصدرها إلى الصين تحت شعار "صنع في أفريقيا".
تجارة بضائع استيراد وتصدير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
أمين اتحاد الغرف العربية: مصر تمثل فرصة كبيرة للصين لإعادة تدوير فوائضها المالية
11 يونيو, 15:54 GMT
ومن المقرر أن يستمر المعرض لـ 4 أيام، بمشاركة 1500 عارض من الدول الأفريقية، الذين يسعون لاستكشاف السوق الصينية الشاسعة.
تم إطلاق المعرض للمرة الأولى عام 2019، حتى أصبح منصة رئيسية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والصين في المجالات التجارية والاقتصادية.
ولفتت الوكالة إلى أن الصين تمثل أكبر الشركاء التجاريين للدول الأفريقية، وتحتل المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للاستثمارات إلى القارة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала