https://sputnikarabic.ae/20230622/موسكو-تبلغ-جنوب-أفريقيا-رفضها-حضور-ماكرون-قمة-بريكس---1078374715.html
موسكو تبلغ جنوب أفريقيا رفضها حضور ماكرون قمة "بريكس"
موسكو تبلغ جنوب أفريقيا رفضها حضور ماكرون قمة "بريكس"
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن موسكو أبلغت دولة جنوب أفريقيا رفضها حضور قادة الدول غير الصديقة لروسيا قمة "بريكس"، من بينهم... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T08:57+0000
2023-06-22T08:57+0000
2023-06-22T08:57+0000
العالم
روسيا
مجموعة بريكس
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وقال ريابكوف معلقا على تصريحات ماكرون حول رغبته في حضور قمة "بريكس"، المزمع عقدها في جنوب أفريقيا في شهر أغسطس/ آب المقبل، إن "الطرف المضيف (جنوب أفريقيا) هو الذي يحدد دائرة المدعوين (لقمة بريكس) وهذه ممارسة تقليدية".وبين ريابكوف، أن "قادة الدول (الغربية من بينهم ماكرون) ممن يمارسون هذه السياسة العدائية وغير المقبولة بالنسبة لنا ويجادلون بشدة بوجوب عزل روسيا دوليا ويوافقون على خطط الناتو لإلحاق ما يسمونه بالهزيمة الاستراتيجية بروسيا، من الواضح أنه لا محل لهم في قمة بريكس. هذا أمر مرفوض".وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، قد أكدت أن مشاركة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قمة مجموعة "بريكس" قد تكون "فكرة جيدة".ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20230622/روسيا-ترحب-بطلب-مصر-وبنغلاديش-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1078365344.html
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العالم, روسيا, مجموعة بريكس
العالم, روسيا, مجموعة بريكس
موسكو تبلغ جنوب أفريقيا رفضها حضور ماكرون قمة "بريكس"
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن موسكو أبلغت دولة جنوب أفريقيا رفضها حضور قادة الدول غير الصديقة لروسيا قمة "بريكس"، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال ريابكوف معلقا على تصريحات ماكرون حول رغبته في حضور قمة "بريكس"، المزمع عقدها في جنوب أفريقيا في شهر أغسطس/ آب المقبل، إن "الطرف المضيف (جنوب أفريقيا) هو الذي يحدد دائرة المدعوين (لقمة بريكس) وهذه ممارسة تقليدية".
وتابع ريابكوف: "لكن من المهم أيضا أن هذا يجب أن تسبقه مشاورات بين جميع المشاركين (الأعضاء) في قمة بريكس".
وبين ريابكوف، أن "قادة الدول (الغربية من بينهم ماكرون) ممن يمارسون هذه السياسة العدائية وغير المقبولة بالنسبة لنا ويجادلون بشدة بوجوب عزل روسيا دوليا ويوافقون على خطط الناتو لإلحاق ما يسمونه بالهزيمة الاستراتيجية بروسيا، من الواضح أنه لا محل لهم في قمة بريكس. هذا أمر مرفوض".
وشدد ريابكوف على أن روسيا "لا تخفي موقفها"، مؤكدا: "أبلغنا زملاءنا في جنوب أفريقيا به ونأمل أن تؤخذ وجهة نظرنا بعين الاعتبار بالكامل".
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، قد أكدت أن مشاركة الرئيس الفرنسي
، إيمانويل ماكرون، في قمة مجموعة "بريكس" قد تكون "فكرة جيدة".
وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلب من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إمكانية حضوره قمة "بريكس" في جوهانسبرغ المقبلة في أغسطس/آب، وفاجأ طلب ماكرون رامافوزا.
ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.