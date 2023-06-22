عربي
بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي: الاحتياطي العسكري الأوكراني لم يستنفد بعد
https://sputnikarabic.ae/20230622/موسكو-تبلغ-جنوب-أفريقيا-رفضها-حضور-ماكرون-قمة-بريكس---1078374715.html
موسكو تبلغ جنوب أفريقيا رفضها حضور ماكرون قمة "بريكس"
موسكو تبلغ جنوب أفريقيا رفضها حضور ماكرون قمة "بريكس"
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن موسكو أبلغت دولة جنوب أفريقيا رفضها حضور قادة الدول غير الصديقة لروسيا قمة "بريكس"، من بينهم... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T08:57+0000
2023-06-22T08:57+0000
العالم
روسيا
مجموعة بريكس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077899338_0:0:1301:733_1920x0_80_0_0_90e9303ed5b446779cd0bead49032f8d.jpg
وقال ريابكوف معلقا على تصريحات ماكرون حول رغبته في حضور قمة "بريكس"، المزمع عقدها في جنوب أفريقيا في شهر أغسطس/ آب المقبل، إن "الطرف المضيف (جنوب أفريقيا) هو الذي يحدد دائرة المدعوين (لقمة بريكس) وهذه ممارسة تقليدية".وبين ريابكوف، أن "قادة الدول (الغربية من بينهم ماكرون) ممن يمارسون هذه السياسة العدائية وغير المقبولة بالنسبة لنا ويجادلون بشدة بوجوب عزل روسيا دوليا ويوافقون على خطط الناتو لإلحاق ما يسمونه بالهزيمة الاستراتيجية بروسيا، من الواضح أنه لا محل لهم في قمة بريكس. هذا أمر مرفوض".وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، قد أكدت أن مشاركة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قمة مجموعة "بريكس" قد تكون "فكرة جيدة".ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20230622/روسيا-ترحب-بطلب-مصر-وبنغلاديش-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1078365344.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/08/1077899338_111:0:1267:867_1920x0_80_0_0_460280f6a4eb4157e846bb57c06bd4db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, مجموعة بريكس
العالم, روسيا, مجموعة بريكس

موسكو تبلغ جنوب أفريقيا رفضها حضور ماكرون قمة "بريكس"

08:57 GMT 22.06.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARDالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARD
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن موسكو أبلغت دولة جنوب أفريقيا رفضها حضور قادة الدول غير الصديقة لروسيا قمة "بريكس"، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال ريابكوف معلقا على تصريحات ماكرون حول رغبته في حضور قمة "بريكس"، المزمع عقدها في جنوب أفريقيا في شهر أغسطس/ آب المقبل، إن "الطرف المضيف (جنوب أفريقيا) هو الذي يحدد دائرة المدعوين (لقمة بريكس) وهذه ممارسة تقليدية".

وتابع ريابكوف: "لكن من المهم أيضا أن هذا يجب أن تسبقه مشاورات بين جميع المشاركين (الأعضاء) في قمة بريكس".

زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، 4 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
روسيا ترحب بطلب مصر وبنغلاديش الانضمام إلى مجموعة "بريكس"
04:13 GMT
وبين ريابكوف، أن "قادة الدول (الغربية من بينهم ماكرون) ممن يمارسون هذه السياسة العدائية وغير المقبولة بالنسبة لنا ويجادلون بشدة بوجوب عزل روسيا دوليا ويوافقون على خطط الناتو لإلحاق ما يسمونه بالهزيمة الاستراتيجية بروسيا، من الواضح أنه لا محل لهم في قمة بريكس. هذا أمر مرفوض".

وشدد ريابكوف على أن روسيا "لا تخفي موقفها"، مؤكدا: "أبلغنا زملاءنا في جنوب أفريقيا به ونأمل أن تؤخذ وجهة نظرنا بعين الاعتبار بالكامل".

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، قد أكدت أن مشاركة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قمة مجموعة "بريكس" قد تكون "فكرة جيدة".
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع
هكذا تفوقت دول بريكس على مجموعة السبع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
هكذا تفوقت دول "بريكس" على مجموعة السبع

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طلب من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إمكانية حضوره قمة "بريكس" في جوهانسبرغ المقبلة في أغسطس/آب، وفاجأ طلب ماكرون رامافوزا.

ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала