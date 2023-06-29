https://sputnikarabic.ae/20230629/تصويت-هل-ينجح-العالم-الإسلامي-بكبح-جماح-تطرف-الغرب-ضد-القرآن-1078601921.html
تصويت... هل ينجح العالم الإسلامي بكبح جماح تطرف الغرب ضد القرآن الكريم؟
تصويت... هل ينجح العالم الإسلامي بكبح جماح تطرف الغرب ضد القرآن الكريم؟
تسببت حادثة حرق القرآن الكريم في السويد بغضب واسع في العالم الإسلامي، إذ أدانت الكثير من المؤسسات والهيئات الدينية هذا الفعل باعتباره يمس أحد أهم الرموز... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T15:48+0000
2023-06-29T15:48+0000
2023-06-29T15:48+0000
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وأدانت روسيا والدول العربية والإسلامية هذا الفعل مؤكدة أنه فعل مشين، واقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أمس الأربعاء، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.وتوالت الإدانات العربية التي نددت بهذا الفعل، واستدعت عددا من الدول سفراء السويد لديها، فيما اقتحم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد.برأيك: هل يستطيع العالم الإسلامي كبح جماح الغرب ومنعه من تكرار هذا الفعل المشين؟وذكرت وسائل الإعلام أن المحتجين الغاضبين الذين تجمعوا، في وقت سابق، أمام مبنى السفارة السويدية وسط بغداد، تمكنوا من كسر بوابة السفارة والدخول إلى باحة السفارة.شاهد أيضا: مشاهد لهروب موظفي السفارة السويدية في بغداد بعد اقتحامها... فيديو
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العالم, العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
العالم, العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... هل ينجح العالم الإسلامي بكبح جماح تطرف الغرب ضد القرآن الكريم؟
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تسببت حادثة حرق القرآن الكريم في السويد بغضب واسع في العالم الإسلامي، إذ أدانت الكثير من المؤسسات والهيئات الدينية هذا الفعل باعتباره يمس أحد أهم الرموز الدينية في العالم.
وأدانت روسيا والدول العربية والإسلامية هذا الفعل مؤكدة أنه فعل مشين، واقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أمس الأربعاء، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.
وتوالت الإدانات العربية التي نددت بهذا الفعل، واستدعت عددا من الدول سفراء السويد لديها، فيما اقتحم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد.
وربط كثيرون هذا الفعل بما يحدث في الغرب من ترويج للمثلية وغيرها من المفاهيم الجدلية التي تختلف مع قيم الأسرة التي تربت عليها الأجيال منذ الأزل، وطالب الكثير من المسلمون بوقف هذه الأفعال على رأسها حرق القرآن.
برأيك: هل يستطيع العالم الإسلامي كبح جماح الغرب ومنعه من تكرار هذا الفعل المشين؟
أفادت وسائل إعلام عراقية بأن محتجين اقتحموا السفارة السويدية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، للتعبير عن استيائهم من حرق القرآن أمام مسجد إسلامي في العاصمة السويدية.
وذكرت وسائل الإعلام أن المحتجين الغاضبين الذين تجمعوا، في وقت سابق، أمام مبنى السفارة السويدية وسط بغداد، تمكنوا من كسر بوابة السفارة والدخول إلى باحة السفارة.