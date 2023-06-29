عربي
تصويت... هل ينجح العالم الإسلامي بكبح جماح تطرف الغرب ضد القرآن الكريم؟
https://sputnikarabic.ae/20230629/تصويت-هل-ينجح-العالم-الإسلامي-بكبح-جماح-تطرف-الغرب-ضد-القرآن-1078601921.html
تصويت... هل ينجح العالم الإسلامي بكبح جماح تطرف الغرب ضد القرآن الكريم؟
تصويت... هل ينجح العالم الإسلامي بكبح جماح تطرف الغرب ضد القرآن الكريم؟
تسببت حادثة حرق القرآن الكريم في السويد بغضب واسع في العالم الإسلامي، إذ أدانت الكثير من المؤسسات والهيئات الدينية هذا الفعل باعتباره يمس أحد أهم الرموز... 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T15:48+0000
2023-06-29T15:48+0000
العالم
العالم العربي
استطلاعات الرأي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102311/16/1023111687_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_56a9af6dba0b6aeeb827cebf68db795a.jpg
وأدانت روسيا والدول العربية والإسلامية هذا الفعل مؤكدة أنه فعل مشين، واقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أمس الأربعاء، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.وتوالت الإدانات العربية التي نددت بهذا الفعل، واستدعت عددا من الدول سفراء السويد لديها، فيما اقتحم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد.برأيك: هل يستطيع العالم الإسلامي كبح جماح الغرب ومنعه من تكرار هذا الفعل المشين؟وذكرت وسائل الإعلام أن المحتجين الغاضبين الذين تجمعوا، في وقت سابق، أمام مبنى السفارة السويدية وسط بغداد، تمكنوا من كسر بوابة السفارة والدخول إلى باحة السفارة.شاهد أيضا: مشاهد لهروب موظفي السفارة السويدية في بغداد بعد اقتحامها... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102311/16/1023111687_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7ba2550db35bfeb85af6670bc45bf6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
العالم, العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... هل ينجح العالم الإسلامي بكبح جماح تطرف الغرب ضد القرآن الكريم؟

15:48 GMT 29.06.2023
© Sputnik . Vladimir Pesnya / مهرجان القرآن الكريم في المسجد الكبير بموسكو
مهرجان القرآن الكريم في المسجد الكبير بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Sputnik . Vladimir Pesnya /
تابعنا عبرTelegramNabd
تسببت حادثة حرق القرآن الكريم في السويد بغضب واسع في العالم الإسلامي، إذ أدانت الكثير من المؤسسات والهيئات الدينية هذا الفعل باعتباره يمس أحد أهم الرموز الدينية في العالم.
وأدانت روسيا والدول العربية والإسلامية هذا الفعل مؤكدة أنه فعل مشين، واقترح رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أمس الأربعاء، إعداد قرار يدين تصرفات السلطات السويدية، التي سمحت بعمل احتجاجي لحرق المصحف.
وتوالت الإدانات العربية التي نددت بهذا الفعل، واستدعت عددا من الدول سفراء السويد لديها، فيما اقتحم متظاهرون السفارة السويدية في بغداد.

وربط كثيرون هذا الفعل بما يحدث في الغرب من ترويج للمثلية وغيرها من المفاهيم الجدلية التي تختلف مع قيم الأسرة التي تربت عليها الأجيال منذ الأزل، وطالب الكثير من المسلمون بوقف هذه الأفعال على رأسها حرق القرآن.

برأيك: هل يستطيع العالم الإسلامي كبح جماح الغرب ومنعه من تكرار هذا الفعل المشين؟
عدد الأصوات58

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن محتجين اقتحموا السفارة السويدية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، للتعبير عن استيائهم من حرق القرآن أمام مسجد إسلامي في العاصمة السويدية.

وذكرت وسائل الإعلام أن المحتجين الغاضبين الذين تجمعوا، في وقت سابق، أمام مبنى السفارة السويدية وسط بغداد، تمكنوا من كسر بوابة السفارة والدخول إلى باحة السفارة.
شاهد أيضا: مشاهد لهروب موظفي السفارة السويدية في بغداد بعد اقتحامها... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала