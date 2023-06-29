https://sputnikarabic.ae/20230629/غوتيريش-الاستيطان-يقوض-حق-الشعب-الفلسطيني-في-تقرير-المصير-1078584703.html

غوتيريش: الاستيطان يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

غوتيريش: الاستيطان يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

أعلن أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إدانته للخطط الإسرائيلية الخاصة ببناء 5 آلاف و500 وحدة استيطانية، في الضفة الغربية المحتلة. 29.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-29T06:50+0000

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جاء ذلك في بيان صحفي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى قول غوتيريش إن المستوطنات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقرارات الأممية الخاصة بهذه القضية.وتابع: "التوسع في الأنشطة الاستيطانية يؤدي إلى ترسيخ الاحتلال وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".ودعا غوتيريش حكومة إسرائيل إلى وقف توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فورا، واحترام التزاماتها القانونية بصورة كاملة.وتخطط إسرائيل لبناء نحو 5 آلاف و500 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، حسبما ذكرت الوكالة، التي أشارت إلى أنها تخطط لتنفيذ ذلك في 3 بؤر استيطانية متاخمة لمستوطنة إيلي.يذكر أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للحكومة الإسرائيلية، صادق، الاثنين الماضي، على بناء أكثر من 5 آلاف و500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي أدانته وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، وقالت إنه يمثل "جريمة جديدة ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وأنه امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

https://sputnikarabic.ae/20230627/فلسطين-تدين-قرار-إسرائيل-المصادقة-على-بناء-أكثر-من-5-آلاف-وحدة-استيطانية-في-الضفة-الغربية-1078533407.html

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