https://sputnikarabic.ae/20230626/اعتداءات-المستوطنين-توقع-إصابات-بين-الفلسطينيين-في-الضفة-الغربية-1078525678.html
اعتداءات المستوطنين توقع إصابات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية
اعتداءات المستوطنين توقع إصابات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية
قام مستوطنون إسرائيليون بمهاجمة مركبات الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، ما تسبب في سقوط مصابين. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T20:18+0000
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وقعت الاعتداءات، مساء اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن المستوطنين قاموا بمهاجمة الفلسطينيين بالحجارة.ونقلت الوكالة عن غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، قوله إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب قرية دوما.ولفت إلى أن اعتداءات المستوطنين أدت إلى تحطيم زجاج إحدى المركبات وإصابة اثنين من ركابها، بينما تعرضت مركبة أخرى قرب بلدة جماعين لهجوم بغاز الفلفل.ووافقت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم الاثنين، على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.ويقود بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الإسرائيلي هدفها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بينما ترفض مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230626/فلسطين-تعتبر-تصريحات-نتنياهو-بشأن-رفض-إقامة-دولة-فلسطينية-اعترافا-بسياسة-حكومته-المعادية-للسلام-1078511511.html
https://sputnikarabic.ae/20230626/إسرائيل-توافق-على-بناء-أكثر-من-5000-وحدة-استيطانية-في-الضفة-الغربية-1078517428.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
اعتداءات المستوطنين توقع إصابات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية
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قام مستوطنون إسرائيليون بمهاجمة مركبات الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، ما تسبب في سقوط مصابين.
وقعت الاعتداءات، مساء اليوم الاثنين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن المستوطنين قاموا بمهاجمة الفلسطينيين بالحجارة.
ونقلت الوكالة عن غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، قوله إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب قرية دوما.
ولفت إلى أن اعتداءات المستوطنين
أدت إلى تحطيم زجاج إحدى المركبات وإصابة اثنين من ركابها، بينما تعرضت مركبة أخرى قرب بلدة جماعين لهجوم بغاز الفلفل.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية
، في وقت سابق اليوم الاثنين، على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
ويقود بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الإسرائيلي هدفها تعزيز الاستيطان
في الأراضي الفلسطينية، بينما ترفض مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.