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https://sputnikarabic.ae/20230626/اعتداءات-المستوطنين-توقع-إصابات-بين-الفلسطينيين-في-الضفة-الغربية-1078525678.html
اعتداءات المستوطنين توقع إصابات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية
اعتداءات المستوطنين توقع إصابات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية
قام مستوطنون إسرائيليون بمهاجمة مركبات الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، ما تسبب في سقوط مصابين. 26.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-26T20:18+0000
2023-06-26T20:18+0000
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وقعت الاعتداءات، مساء اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن المستوطنين قاموا بمهاجمة الفلسطينيين بالحجارة.ونقلت الوكالة عن غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، قوله إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب قرية دوما.ولفت إلى أن اعتداءات المستوطنين أدت إلى تحطيم زجاج إحدى المركبات وإصابة اثنين من ركابها، بينما تعرضت مركبة أخرى قرب بلدة جماعين لهجوم بغاز الفلفل.ووافقت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم الاثنين، على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.ويقود بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الإسرائيلي هدفها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بينما ترفض مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230626/فلسطين-تعتبر-تصريحات-نتنياهو-بشأن-رفض-إقامة-دولة-فلسطينية-اعترافا-بسياسة-حكومته-المعادية-للسلام-1078511511.html
https://sputnikarabic.ae/20230626/إسرائيل-توافق-على-بناء-أكثر-من-5000-وحدة-استيطانية-في-الضفة-الغربية-1078517428.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

اعتداءات المستوطنين توقع إصابات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية

20:18 GMT 26.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالاف الفلسطينيين يشيعون ثلاثة شبان قضوا في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في نابلس
الاف الفلسطينيين يشيعون ثلاثة شبان قضوا في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قام مستوطنون إسرائيليون بمهاجمة مركبات الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، ما تسبب في سقوط مصابين.
وقعت الاعتداءات، مساء اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن المستوطنين قاموا بمهاجمة الفلسطينيين بالحجارة.
وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
فلسطين تعتبر تصريحات نتنياهو بشأن رفض إقامة دولة فلسطينية اعترافا بسياسة حكومته المعادية للسلام
14:16 GMT
ونقلت الوكالة عن غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، قوله إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب قرية دوما.
ولفت إلى أن اعتداءات المستوطنين أدت إلى تحطيم زجاج إحدى المركبات وإصابة اثنين من ركابها، بينما تعرضت مركبة أخرى قرب بلدة جماعين لهجوم بغاز الفلفل.
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
إسرائيل توافق على بناء أكثر من 5000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
17:21 GMT
ووافقت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم الاثنين، على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
ويقود بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الإسرائيلي هدفها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بينما ترفض مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.
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