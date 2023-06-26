https://sputnikarabic.ae/20230626/اعتداءات-المستوطنين-توقع-إصابات-بين-الفلسطينيين-في-الضفة-الغربية-1078525678.html

اعتداءات المستوطنين توقع إصابات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية

اعتداءات المستوطنين توقع إصابات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية

قام مستوطنون إسرائيليون بمهاجمة مركبات الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، ما تسبب في سقوط مصابين. 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T20:18+0000

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وقعت الاعتداءات، مساء اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أن المستوطنين قاموا بمهاجمة الفلسطينيين بالحجارة.ونقلت الوكالة عن غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، قوله إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب قرية دوما.ولفت إلى أن اعتداءات المستوطنين أدت إلى تحطيم زجاج إحدى المركبات وإصابة اثنين من ركابها، بينما تعرضت مركبة أخرى قرب بلدة جماعين لهجوم بغاز الفلفل.ووافقت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم الاثنين، على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.ويقود بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الإسرائيلي هدفها تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، بينما ترفض مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20230626/فلسطين-تعتبر-تصريحات-نتنياهو-بشأن-رفض-إقامة-دولة-فلسطينية-اعترافا-بسياسة-حكومته-المعادية-للسلام-1078511511.html

https://sputnikarabic.ae/20230626/إسرائيل-توافق-على-بناء-أكثر-من-5000-وحدة-استيطانية-في-الضفة-الغربية-1078517428.html

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