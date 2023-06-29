https://sputnikarabic.ae/20230629/فيدان-يوجه-رسالة-إلى-وزير-خارجية-اليونان-الجديد-1078589676.html
فيدان يوجه رسالة إلى وزير خارجية اليونان الجديد
فيدان يوجه رسالة إلى وزير خارجية اليونان الجديد
وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رسالة إلى نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتيس، هنأه خلالها بتولي مهام منصبه الجديد. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T08:51+0000
2023-06-29T08:51+0000
2023-06-29T08:51+0000
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جاء ذلك في اتصال هاتفي بين فيدان ويرابيتريتيس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن الوزيرين اتفقا على ضرورة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين أنقرة وأثينا.وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن أجواء المحادثات بين فيدان ويرابيتريتيس، كانت ودية، وذلك في بيان، ذكرت فيه أنهما اتفقا على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي من المقرر انعقادها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو/ تموز المقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, اليونان, الأخبار
فيدان يوجه رسالة إلى وزير خارجية اليونان الجديد
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وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رسالة إلى نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتيس، هنأه خلالها بتولي مهام منصبه الجديد.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين فيدان ويرابيتريتيس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أن الوزيرين اتفقا على ضرورة العمل على تطوير العلاقات الثنائية
بين أنقرة وأثينا.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية
إن أجواء المحادثات بين فيدان ويرابيتريتيس، كانت ودية، وذلك في بيان، ذكرت فيه أنهما اتفقا على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي من المقرر انعقادها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو/ تموز المقبل.