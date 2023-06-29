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فيدان يوجه رسالة إلى وزير خارجية اليونان الجديد
فيدان يوجه رسالة إلى وزير خارجية اليونان الجديد
وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رسالة إلى نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتيس، هنأه خلالها بتولي مهام منصبه الجديد. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T08:51+0000
2023-06-29T08:51+0000
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جاء ذلك في اتصال هاتفي بين فيدان ويرابيتريتيس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن الوزيرين اتفقا على ضرورة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين أنقرة وأثينا.وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن أجواء المحادثات بين فيدان ويرابيتريتيس، كانت ودية، وذلك في بيان، ذكرت فيه أنهما اتفقا على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي من المقرر انعقادها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو/ تموز المقبل.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, اليونان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, اليونان, الأخبار

فيدان يوجه رسالة إلى وزير خارجية اليونان الجديد

08:51 GMT 29.06.2023
© AFP 2023وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023
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وجّه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رسالة إلى نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتيس، هنأه خلالها بتولي مهام منصبه الجديد.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين فيدان ويرابيتريتيس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أن الوزيرين اتفقا على ضرورة العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين أنقرة وأثينا.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن أجواء المحادثات بين فيدان ويرابيتريتيس، كانت ودية، وذلك في بيان، ذكرت فيه أنهما اتفقا على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، التي من المقرر انعقادها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو/ تموز المقبل.
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