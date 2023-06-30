https://sputnikarabic.ae/20230630/أكثر-من-100-وفاة-في-المكسيك-بسبب-موجات-الحر-الشديد-1078607866.html
أكثر من 100 وفاة في المكسيك بسبب موجات الحر الشديد
أكثر من 100 وفاة في المكسيك بسبب موجات الحر الشديد
قالت الحكومة المكسيكية، يوم الخميس، إن أكثر من 100 شخص توفوا بسبب الحر الشديد في المكسيك خلال شهر يونيو/حزيران، بعد سلسلة من موجات الحر في هذه الدولة... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T08:01+0000
2023-06-30T08:01+0000
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ووفقًا لأرقام وزارة الصحة التي نشرتها، تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة طارئة ناجمة عن الحر في المكسيك بين 12 و25 يونيو، ومن بينها توفي 104 أشخاص.وكانت السلطات قد أبلغت بالفعل عن ثماني وفيات بين 14 أبريل/نيسان و31 مايو/أيار، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 112. ووفقًا لوزارة الصحة، كان السبب الرئيسي وراء هذه الوفيات هو الإصابة بضربة الشمس، يليها الجفاف.وسجلت المناطق الشمالية في المكسيك أعلى عدد من الوفيات، حيث سجلت 64 حالة وفاة في ولاية نويفو ليون الشمالية و19 في ولاية تاماوليباس المجاورة، التي تحدها ولاية تكساس الأمريكية والتي تعاني أيضًا من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.وقالت وزارة الصحة إن أقصى درجة حرارة تم تسجيلها هذا الأسبوع في ولاية سونورا الشمالية بلغت 49 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت)، مضيفةً أن المتوسط الأقصى لدرجات الحرارة في المكسيك خلال فصل الصيف يتراوح بين 30 و 45 درجة مئوية.وتحذر السلطات من أن موجة حر جديدة قد تؤثر على هذه البلد ذات الـ 127 مليون نسمة ابتداءً من الأول من يوليو/تموز.وفي شهر مايو/أيار، حذرت الأمم المتحدة من أنه من المؤكد تقريبًا أن الفترة من 2023 إلى 2027 ستكون أعلى فترة خمس سنوات حرارة مسجلة على الإطلاق، حيث تتزامن الغازات الدفيئة وظاهرة النينيو لترفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
https://sputnikarabic.ae/20230118/عودة-إل-النينو-تحذيرات-من-موجة-حر-غير-مسبوقة-تضرب-العالم-1072411810.html
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أخبار المكسيك, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الحر, موجة الحر
أخبار المكسيك, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الحر, موجة الحر
أكثر من 100 وفاة في المكسيك بسبب موجات الحر الشديد
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قالت الحكومة المكسيكية، يوم الخميس، إن أكثر من 100 شخص توفوا بسبب الحر الشديد في المكسيك خلال شهر يونيو/حزيران، بعد سلسلة من موجات الحر في هذه الدولة اللاتينية.
ووفقًا لأرقام وزارة الصحة التي نشرتها، تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة طارئة ناجمة عن الحر في المكسيك بين 12 و25 يونيو، ومن بينها توفي 104 أشخاص.
وكانت السلطات قد أبلغت بالفعل عن ثماني وفيات بين 14 أبريل/نيسان و31 مايو/أيار، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 112. ووفقًا لوزارة الصحة، كان السبب الرئيسي وراء هذه الوفيات هو الإصابة بضربة الشمس، يليها الجفاف.
وسجلت المناطق الشمالية في المكسيك أعلى عدد من الوفيات، حيث سجلت 64 حالة وفاة في ولاية نويفو ليون الشمالية و19 في ولاية تاماوليباس المجاورة، التي تحدها ولاية تكساس الأمريكية والتي تعاني أيضًا من ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.
وقالت وزارة الصحة إن أقصى درجة حرارة تم تسجيلها هذا الأسبوع في ولاية سونورا الشمالية بلغت 49 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت)، مضيفةً أن المتوسط الأقصى لدرجات الحرارة في المكسيك خلال فصل الصيف يتراوح بين 30 و 45 درجة مئوية.
وتحذر السلطات من أن موجة حر جديدة قد تؤثر على هذه البلد ذات الـ 127 مليون نسمة ابتداءً من الأول من يوليو/تموز.
وفي شهر مايو/أيار، حذرت الأمم المتحدة من أنه من المؤكد تقريبًا أن الفترة من 2023 إلى 2027 ستكون أعلى فترة خمس سنوات حرارة مسجلة على الإطلاق
، حيث تتزامن الغازات الدفيئة وظاهرة النينيو لترفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.