إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار جنيف احتجاجا على سياسة الأجور
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بإلغاء إدارة مطار جنيف الدولي لعشرات الرحلات الجوية بسبب إضراب ينفذه الموظفون، احتجاجا على سياسة الأجور.
وذكر الموقع الرسمي لمطار جنيف الدولي، صباح اليوم الجمعة، أن نحو 64 رحلة جوية قد ألغيت اليوم، في مطار جنيف الدولي، بعد قرار اتخذته إدارة المطار بوقف مؤقت للرحلات الجوية في المطار بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش، على خلفية إضراب ينفذه الموظفون.
Situation 07h20. En raison d’un mouvement social d’une partie du personnel de Genève Aéroport (GA), arrêt des opérations de 06h00 à 10h00. 64 vols - départs et arrivées - annulés. Les sept vols long courriers attendus entre 10h15 et 11h15.— Genève Aéroport (@GeneveAeroport) June 30, 2023
وأكد الموقع الإلكتروني المحلي "ذا لوكال سويزار لاند"، أن موظفي مطار جنيف الدولي قرروا تنفيذ الإضراب فور إعلان مجلس إدارة المطار السويسري الموافقة على سياسة أجور جديدة لقيت معارضة كبيرة في صفوف الشركة العامة.
15 يونيو 2022, 06:29 GMT
وبدورهم، أعلن المسؤولون في مطار جنيف الدولي عن أسفهم وقدموا الاعتذار عن وقف عشرات الرحلات الجوية، بعدما قررت وقفها مؤقتا بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش.
Some 59 flights were cancelled at Geneva's international airport on Friday, it said, after operations were halted for four hours because of a strike by workers at the start of the busy summer travel season. https://t.co/wUnXOWSig7— The Local Switzerland (@TheLocalSwitz) June 30, 2023
ويذكر أن مطار جنيف الدولي يعد المطار الثاني في سويسرا، وهو المركز المهم لشركة "إيزي جيت"، التي تسير رحلات منخفضة التكلفة، حيث استقبل المطار نحو 6.8 ملايين راكب، خلال الفترة بين شهر كانون الثاني/ يناير، وأيار/مايو، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.
ويفترض أن يتأثر أكثر من 8 آلاف مسافر في مطار جنيف كانوا سيغادرون المطار بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش، خاصة وأن يوم الجمعة يصادف بداية الإجازات الصيفية.
ويشار إلى أن حركة إضراب موظفي مطار جنيف الدولي قابلة للتمديد.