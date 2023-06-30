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إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار جنيف احتجاجا على سياسة الأجور
إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار جنيف احتجاجا على سياسة الأجور
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بإلغاء إدارة مطار جنيف الدولي لعشرات الرحلات الجوية بسبب إضراب ينفذه الموظفون، احتجاجا على سياسة الأجور. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T08:21+0000
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وذكر الموقع الرسمي لمطار جنيف الدولي، صباح اليوم الجمعة، أن نحو 64 رحلة جوية قد ألغيت اليوم، في مطار جنيف الدولي، بعد قرار اتخذته إدارة المطار بوقف مؤقت للرحلات الجوية في المطار بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش، على خلفية إضراب ينفذه الموظفون.وأكد الموقع الإلكتروني المحلي "ذا لوكال سويزار لاند"، أن موظفي مطار جنيف الدولي قرروا تنفيذ الإضراب فور إعلان مجلس إدارة المطار السويسري الموافقة على سياسة أجور جديدة لقيت معارضة كبيرة في صفوف الشركة العامة.وبدورهم، أعلن المسؤولون في مطار جنيف الدولي عن أسفهم وقدموا الاعتذار عن وقف عشرات الرحلات الجوية، بعدما قررت وقفها مؤقتا بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش.ويذكر أن مطار جنيف الدولي يعد المطار الثاني في سويسرا، وهو المركز المهم لشركة "إيزي جيت"، التي تسير رحلات منخفضة التكلفة، حيث استقبل المطار نحو 6.8 ملايين راكب، خلال الفترة بين شهر كانون الثاني/ يناير، وأيار/مايو، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.ويفترض أن يتأثر أكثر من 8 آلاف مسافر في مطار جنيف كانوا سيغادرون المطار بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش، خاصة وأن يوم الجمعة يصادف بداية الإجازات الصيفية.ويشار إلى أن حركة إضراب موظفي مطار جنيف الدولي قابلة للتمديد.
https://sputnikarabic.ae/20220615/-إغلاق-المجال-الجوي-السويسري-حتى-إشعار-آخر-بسبب-عطل-في-نظام-المراقبة-الجوية-1063615538.html
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إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطار جنيف احتجاجا على سياسة الأجور

08:21 GMT 30.06.2023
© Sputnik / طائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بإلغاء إدارة مطار جنيف الدولي لعشرات الرحلات الجوية بسبب إضراب ينفذه الموظفون، احتجاجا على سياسة الأجور.
وذكر الموقع الرسمي لمطار جنيف الدولي، صباح اليوم الجمعة، أن نحو 64 رحلة جوية قد ألغيت اليوم، في مطار جنيف الدولي، بعد قرار اتخذته إدارة المطار بوقف مؤقت للرحلات الجوية في المطار بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش، على خلفية إضراب ينفذه الموظفون.
وأكد الموقع الإلكتروني المحلي "ذا لوكال سويزار لاند"، أن موظفي مطار جنيف الدولي قرروا تنفيذ الإضراب فور إعلان مجلس إدارة المطار السويسري الموافقة على سياسة أجور جديدة لقيت معارضة كبيرة في صفوف الشركة العامة.
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وبدورهم، أعلن المسؤولون في مطار جنيف الدولي عن أسفهم وقدموا الاعتذار عن وقف عشرات الرحلات الجوية، بعدما قررت وقفها مؤقتا بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش.
ويذكر أن مطار جنيف الدولي يعد المطار الثاني في سويسرا، وهو المركز المهم لشركة "إيزي جيت"، التي تسير رحلات منخفضة التكلفة، حيث استقبل المطار نحو 6.8 ملايين راكب، خلال الفترة بين شهر كانون الثاني/ يناير، وأيار/مايو، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.
ويفترض أن يتأثر أكثر من 8 آلاف مسافر في مطار جنيف كانوا سيغادرون المطار بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش، خاصة وأن يوم الجمعة يصادف بداية الإجازات الصيفية.
ويشار إلى أن حركة إضراب موظفي مطار جنيف الدولي قابلة للتمديد.
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