عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230630/إيران-تجيز-حضور-النساء-مباريات-كرة-القدم-داخل-الملاعب-1078635507.html
إيران تجيز حضور النساء مباريات كرة القدم داخل الملاعب
إيران تجيز حضور النساء مباريات كرة القدم داخل الملاعب
أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم الجمعة، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وافق على وجود نساء في ملاعب كرة القدم بشكل دائم. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T18:10+0000
2023-06-30T18:10+0000
مجتمع
إيران
أخبار إيران
العالم
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070901856_0:60:3071:1787_1920x0_80_0_0_39c470f3163a719d7202a1949226936f.jpg
وقال تاج إن "النساء سيتمكن من الذهاب إلى الملاعب، ولحسن الحظ وافق المجلس الأعلى للأمن القومي على هذه المبادرة"، مضيفا أنه تم تعيين فريق عمل مسؤول عن تنفيذ المشروع، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتابع أن النساء سيكون بإمكانهن مشاهدة مباريات كرة القدم في العديد من الملاعب المعدة خصيصا لهذا الغرض.كما لفت في هذا السياق، إلى إنشاء محطة إذاعية مخصصة للرياضة النسائية.وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن بذله قصارى جهده للسماح للسيدات بمشاهدة المباريات في الملاعب، وذلك استجابة لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.يشار إلى أنه تم منع النساء الإيرانيات من حضور أي أحداث رياضية مع المشاركين الذكور، منذ اندلاع الثورة الإسلامية في عام 1979.
https://sputnikarabic.ae/20181016/إيران-نساء-مباريات-كرة-1036098530.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070901856_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_8607a9c87122f160fe15f4d378e5c078.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, رياضة
إيران, أخبار إيران, العالم, رياضة

إيران تجيز حضور النساء مباريات كرة القدم داخل الملاعب

18:10 GMT 30.06.2023
© AFP 2023 / Fabrice CoffriniIمشجعة إيرانية تقف قبل بدء مباراة قطر 2022 في المجموعة الثانية لكرة القدم بين إيران والولايات المتحدة في ملعب الثمامة في الدوحة في 29 نوفمبر 2022.
مشجعة إيرانية تقف قبل بدء مباراة قطر 2022 في المجموعة الثانية لكرة القدم بين إيران والولايات المتحدة في ملعب الثمامة في الدوحة في 29 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
مشجعة إيرانية تقف قبل بدء مباراة قطر 2022 في المجموعة الثانية لكرة القدم بين إيران والولايات المتحدة في ملعب الثمامة في الدوحة في 29 نوفمبر 2022.
© AFP 2023 / Fabrice CoffriniI
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم الجمعة، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وافق على وجود نساء في ملاعب كرة القدم بشكل دائم.
وقال تاج إن "النساء سيتمكن من الذهاب إلى الملاعب، ولحسن الحظ وافق المجلس الأعلى للأمن القومي على هذه المبادرة"، مضيفا أنه تم تعيين فريق عمل مسؤول عن تنفيذ المشروع، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتابع أن النساء سيكون بإمكانهن مشاهدة مباريات كرة القدم في العديد من الملاعب المعدة خصيصا لهذا الغرض.
كما لفت في هذا السياق، إلى إنشاء محطة إذاعية مخصصة للرياضة النسائية.
مشجعة إيرانية جميلة أخرى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2018
لأول مرة... إيران تسمح للنساء بحضور مباريات كرة القدم (صور)
16 أكتوبر 2018, 18:48 GMT
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن بذله قصارى جهده للسماح للسيدات بمشاهدة المباريات في الملاعب، وذلك استجابة لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
يشار إلى أنه تم منع النساء الإيرانيات من حضور أي أحداث رياضية مع المشاركين الذكور، منذ اندلاع الثورة الإسلامية في عام 1979.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала