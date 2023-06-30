https://sputnikarabic.ae/20230630/إيران-تجيز-حضور-النساء-مباريات-كرة-القدم-داخل-الملاعب-1078635507.html
إيران تجيز حضور النساء مباريات كرة القدم داخل الملاعب
إيران تجيز حضور النساء مباريات كرة القدم داخل الملاعب
أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم الجمعة، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وافق على وجود نساء في ملاعب كرة القدم بشكل دائم. 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T18:10+0000
2023-06-30T18:10+0000
2023-06-30T18:10+0000
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وقال تاج إن "النساء سيتمكن من الذهاب إلى الملاعب، ولحسن الحظ وافق المجلس الأعلى للأمن القومي على هذه المبادرة"، مضيفا أنه تم تعيين فريق عمل مسؤول عن تنفيذ المشروع، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتابع أن النساء سيكون بإمكانهن مشاهدة مباريات كرة القدم في العديد من الملاعب المعدة خصيصا لهذا الغرض.كما لفت في هذا السياق، إلى إنشاء محطة إذاعية مخصصة للرياضة النسائية.وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن بذله قصارى جهده للسماح للسيدات بمشاهدة المباريات في الملاعب، وذلك استجابة لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.يشار إلى أنه تم منع النساء الإيرانيات من حضور أي أحداث رياضية مع المشاركين الذكور، منذ اندلاع الثورة الإسلامية في عام 1979.
https://sputnikarabic.ae/20181016/إيران-نساء-مباريات-كرة-1036098530.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, رياضة
إيران, أخبار إيران, العالم, رياضة
إيران تجيز حضور النساء مباريات كرة القدم داخل الملاعب
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أعلن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، اليوم الجمعة، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وافق على وجود نساء في ملاعب كرة القدم بشكل دائم.
وقال تاج إن "النساء سيتمكن من الذهاب إلى الملاعب، ولحسن الحظ وافق المجلس الأعلى للأمن القومي على هذه المبادرة"، مضيفا أنه تم تعيين فريق عمل مسؤول عن تنفيذ المشروع، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتابع أن النساء سيكون بإمكانهن مشاهدة مباريات كرة القدم في العديد من الملاعب المعدة خصيصا لهذا الغرض.
كما لفت في هذا السياق، إلى إنشاء محطة إذاعية مخصصة للرياضة النسائية.
16 أكتوبر 2018, 18:48 GMT
وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم
عن بذله قصارى جهده للسماح للسيدات بمشاهدة المباريات في الملاعب، وذلك استجابة لطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
يشار إلى أنه تم منع النساء الإيرانيات من حضور أي أحداث رياضية مع المشاركين الذكور، منذ اندلاع الثورة الإسلامية
في عام 1979.