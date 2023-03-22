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https://sputnikarabic.ae/20230322/الاتحاد-الإيراني-لكرة-القدم-يطلق-عملية-بيع-تذاكر-المباراة-الودية-بين-روسيا-وإيران-1075023220.html
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطلق عملية بيع تذاكر المباراة الودية بين روسيا وإيران
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطلق عملية بيع تذاكر المباراة الودية بين روسيا وإيران
أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بدء بيع تذاكر مباراة المنتخبين الوطنيين الإيراني والروسي، الودية التي ستقام مساء يوم غد، في العاصمة طهران. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T10:08+0000
2023-03-22T10:09+0000
روسيا
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رياضة
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طهران - سبوتنيك. وصرح الاتحاد الإيراني لكرة القدم، "بدأت عملية بيع تذاكر مباراة منتخبي إيران وروسيا بكرة القدم".وأوضح "يمكن للرجال والسيدات الحضور ومشاهدة هذه المباراة، التي ستقام مساء يوم غد الخميس، في استاد آزادي بالعاصمة طهران".وأضاف "منتخبا إيران وروسيا لكرة القدم، سيلتقيان، غدا الخميس في تمام الساعة 20:30 بتوقيت إيران، في ملعب آزادي الدولي بطهران، في مباراة ودية".وأشار الاتحاد إلى أن بيع تذاكر حضور المباراة، سوف يستمر حتى قبل المباراة بنصف ساعة، في حال توفر أماكن في الملعب.وخصص الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أماكن للنساء الراغبات بالحضور إلى الملعب والتشجيع.
https://sputnikarabic.ae/20230226/مباراة-كرة-قدم-ودية-بين-المنتخبين-الروسي-والإيراني-في-طهران-1074017686.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران, رياضة, منتخب إيران, الأخبار
روسيا, إيران, أخبار إيران, رياضة, منتخب إيران, الأخبار

الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطلق عملية بيع تذاكر المباراة الودية بين روسيا وإيران

10:08 GMT 22.03.2023 (تم التحديث: 10:09 GMT 22.03.2023)
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مباراة منتخب روسيا والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
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أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بدء بيع تذاكر مباراة المنتخبين الوطنيين الإيراني والروسي، الودية التي ستقام مساء يوم غد، في العاصمة طهران.
طهران - سبوتنيك. وصرح الاتحاد الإيراني لكرة القدم، "بدأت عملية بيع تذاكر مباراة منتخبي إيران وروسيا بكرة القدم".
وأوضح "يمكن للرجال والسيدات الحضور ومشاهدة هذه المباراة، التي ستقام مساء يوم غد الخميس، في استاد آزادي بالعاصمة طهران".
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وأضاف "منتخبا إيران وروسيا لكرة القدم، سيلتقيان، غدا الخميس في تمام الساعة 20:30 بتوقيت إيران، في ملعب آزادي الدولي بطهران، في مباراة ودية".

وأشار الاتحاد إلى أن بيع تذاكر حضور المباراة، سوف يستمر حتى قبل المباراة بنصف ساعة، في حال توفر أماكن في الملعب.

وخصص الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أماكن للنساء الراغبات بالحضور إلى الملعب والتشجيع.
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