https://sputnikarabic.ae/20230630/اعتقال-أكثر-من-100-شخص-في-فرنسا-بعد-اندلاع-الاضطرابات-جراء-قتل-الشرطة-لمراهق-1078607628.html
اعتقال أكثر من 100 شخص في فرنسا بعد اندلاع الاضطرابات جراء قتل الشرطة لمراهق
اعتقال أكثر من 100 شخص في فرنسا بعد اندلاع الاضطرابات جراء قتل الشرطة لمراهق
أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارماني، يوم الخميس بأن قوات الأمن في فرنسا اعتقلت أكثر من 100 شخص في أعقاب الاضطرابات التي اجتاحت البلاد بعد قتل شرطي لمراهق... 30.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-30T00:22+0000
2023-06-30T00:22+0000
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كتب الوزير على تويتر: "تلقت الشرطة توجيهات بشأن التدخل المنتظم لاستعادة النظام. تم اعتقال أكثر من 100 شخص بالفعل. قوموا بدعم شرطتنا والدرك ورجال الإطفاء الذين يؤدون عملهم بشجاعة".في صباح يوم الثلاثاء، قامت الشرطة بإطلاق النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا خلال عملية تفتيش على الطريق في نانتير - ضاحية غرب باريس - بعد أن رفض تنفيذ طلبات الشرطة وفقًا لما ذكره رجال الشرطة.نتيجة لذلك، اندلعت اضطرابات في عدد من مدن فرنسا واستمرت لعدة أيام. يقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات. تم نشر قوات مكافحة الشغب الشرطية واستخدمت المركبات المصفحة والمروحيات في عدد من المدن.
https://sputnikarabic.ae/20230628/اندلاع-أعمال-شغب-في-فرنسا-بعد-مقتل-مراهق-على-يد-الشرطة--1078581647.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
اعتقال أكثر من 100 شخص في فرنسا بعد اندلاع الاضطرابات جراء قتل الشرطة لمراهق
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أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارماني، يوم الخميس بأن قوات الأمن في فرنسا اعتقلت أكثر من 100 شخص في أعقاب الاضطرابات التي اجتاحت البلاد بعد قتل شرطي لمراهق يبلغ من العمر 17 عامًا.
كتب الوزير على تويتر: "تلقت الشرطة توجيهات بشأن التدخل المنتظم لاستعادة النظام. تم اعتقال أكثر من 100 شخص بالفعل. قوموا بدعم شرطتنا والدرك ورجال الإطفاء الذين يؤدون عملهم بشجاعة".
في صباح يوم الثلاثاء، قامت الشرطة بإطلاق النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا خلال عملية تفتيش على الطريق في نانتير - ضاحية غرب باريس - بعد أن رفض تنفيذ طلبات الشرطة وفقًا لما ذكره رجال الشرطة.
نتيجة لذلك، اندلعت اضطرابات في عدد من مدن فرنسا
واستمرت لعدة أيام. يقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات. تم نشر قوات مكافحة الشغب الشرطية واستخدمت المركبات المصفحة والمروحيات في عدد من المدن.