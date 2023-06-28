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اندلاع أعمال شغب في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد الشرطة
اندلاع أعمال شغب في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد الشرطة
اندلعت مظاهرات جديدة، يوم الأربعاء، في عدد من المدن الفرنسية احتجاجًا على أعمال الشرطة، بعد أن أطلقت النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا خلال عملية تفتيش... 28.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-28T22:00+0000
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الشرطة الفرنسية
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في المساء، بدأت مجموعات فردية من الناس في الخروج إلى الشوارع في مدن فرنسية، وفقًا لتقرير قناة BFMTV الفرنسية.ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لدخان أسود كثيف في تولوز يتصاعد من حريق نشب على يد المحتجين. كما خرج حوالي 50 شخصًا في المدينة وبدأوا في مهاجمة الشرطة بالحجارة.وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع. يُلاحظ أن وجوه بعض الأشخاص مخفية بواسطة الأغطية، وبعضهم مسلحون بالتجهيزات الواقية.في الليل، اجتمع حوالي مائة شخص أمام مقر الولاية بالمدينة للتظاهر، وقام المحتجون بإحراق حاويات القمامة وتكديسها. وذكر مصدر في الشرطة للقناة أنهم مسلحون بالحجارة ويعتزمون البدء في حملة "ضد التعسف الشرطي" لاحقًا.وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أول اشتباكات بين المحتجين والشرطة، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع.وفي ولاية باريس، أبلغوا أيضًا عن تجمعات منفصلة للشغب، والتي لا تزال "محلية" حتى الآن، مشيرين إلى أن قوات الأمن تركز على الوضع في نانتير وإقليم أو دو فرانس. وفي بلدية فيري-شاتيون في إقليم إيسون، بدأت أيضًا أعمال شغب، حيث أضرم المحتجون النار في حافلة.
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أخبار فرنسا , العالم, الشرطة الفرنسية
أخبار فرنسا , العالم, الشرطة الفرنسية

اندلاع أعمال شغب في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد الشرطة

22:00 GMT 28.06.2023
© AFP 2023 / Pascal Pochard-Casabianc متظاهرون يشعلون مشاعل وقنابل حارقة أثناء اشتباكهم مع الشرطة أمام مقاطعة كورسي العليا، على هامش تجمع بمناسبة مرور ستة أشهر على وفاة القومي الكورسيكي إيفان كولونا، في باستيا، في جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط ، في 21 سبتمبر 2022.
متظاهرون يشعلون مشاعل وقنابل حارقة أثناء اشتباكهم مع الشرطة أمام مقاطعة كورسي العليا، على هامش تجمع بمناسبة مرور ستة أشهر على وفاة القومي الكورسيكي إيفان كولونا، في باستيا، في جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط ، في 21 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / Pascal Pochard-Casabianc
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اندلعت مظاهرات جديدة، يوم الأربعاء، في عدد من المدن الفرنسية احتجاجًا على أعمال الشرطة، بعد أن أطلقت النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا خلال عملية تفتيش على الطريق.
في المساء، بدأت مجموعات فردية من الناس في الخروج إلى الشوارع في مدن فرنسية، وفقًا لتقرير قناة BFMTV الفرنسية.
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ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لدخان أسود كثيف في تولوز يتصاعد من حريق نشب على يد المحتجين. كما خرج حوالي 50 شخصًا في المدينة وبدأوا في مهاجمة الشرطة بالحجارة.
وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع. يُلاحظ أن وجوه بعض الأشخاص مخفية بواسطة الأغطية، وبعضهم مسلحون بالتجهيزات الواقية.
في الليل، اجتمع حوالي مائة شخص أمام مقر الولاية بالمدينة للتظاهر، وقام المحتجون بإحراق حاويات القمامة وتكديسها. وذكر مصدر في الشرطة للقناة أنهم مسلحون بالحجارة ويعتزمون البدء في حملة "ضد التعسف الشرطي" لاحقًا.
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وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أول اشتباكات بين المحتجين والشرطة، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع.
وفي ولاية باريس، أبلغوا أيضًا عن تجمعات منفصلة للشغب، والتي لا تزال "محلية" حتى الآن، مشيرين إلى أن قوات الأمن تركز على الوضع في نانتير وإقليم أو دو فرانس. وفي بلدية فيري-شاتيون في إقليم إيسون، بدأت أيضًا أعمال شغب، حيث أضرم المحتجون النار في حافلة.
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