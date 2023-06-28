https://sputnikarabic.ae/20230628/اندلاع-أعمال-شغب-في-فرنسا-بعد-مقتل-مراهق-على-يد-الشرطة--1078581647.html

اندلاع أعمال شغب في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد الشرطة

اندلاع أعمال شغب في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد الشرطة

اندلعت مظاهرات جديدة، يوم الأربعاء، في عدد من المدن الفرنسية احتجاجًا على أعمال الشرطة، بعد أن أطلقت النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا خلال عملية تفتيش... 28.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-28T22:00+0000

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في المساء، بدأت مجموعات فردية من الناس في الخروج إلى الشوارع في مدن فرنسية، وفقًا لتقرير قناة BFMTV الفرنسية.ونشر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي لقطات لدخان أسود كثيف في تولوز يتصاعد من حريق نشب على يد المحتجين. كما خرج حوالي 50 شخصًا في المدينة وبدأوا في مهاجمة الشرطة بالحجارة.وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع. يُلاحظ أن وجوه بعض الأشخاص مخفية بواسطة الأغطية، وبعضهم مسلحون بالتجهيزات الواقية.في الليل، اجتمع حوالي مائة شخص أمام مقر الولاية بالمدينة للتظاهر، وقام المحتجون بإحراق حاويات القمامة وتكديسها. وذكر مصدر في الشرطة للقناة أنهم مسلحون بالحجارة ويعتزمون البدء في حملة "ضد التعسف الشرطي" لاحقًا.وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أول اشتباكات بين المحتجين والشرطة، وتم استخدام الغاز المسيل للدموع.وفي ولاية باريس، أبلغوا أيضًا عن تجمعات منفصلة للشغب، والتي لا تزال "محلية" حتى الآن، مشيرين إلى أن قوات الأمن تركز على الوضع في نانتير وإقليم أو دو فرانس. وفي بلدية فيري-شاتيون في إقليم إيسون، بدأت أيضًا أعمال شغب، حيث أضرم المحتجون النار في حافلة.

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