https://sputnikarabic.ae/20230630/البيت-الأبيض-ليس-لدينا-ما-نشاركه-بشأن-طلب-بولندا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-على-أراضيها-1078634241.html

البيت الأبيض: ليس لدينا ما نشاركه بشأن طلب بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها

البيت الأبيض: ليس لدينا ما نشاركه بشأن طلب بولندا نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إنه ليس لديه ما يشاطره بشأن دعوة بولندا لاستضافة أسلحة نووية أمريكية. 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T16:19+0000

2023-06-30T16:19+0000

2023-06-30T16:19+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيربي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي: "ليس لدي أي محادثات من هذا النوع لكي أقرأها، أو أتحدث معكم على الإطلاق بشأن هذا الموضوع"، نحن لا نتحدث فقط عن نشر الأنظمة النووية بطريقة أو بأخرى، لذلك أنا بالتأكيد لن أبدأ في القيام بذلك اليوم".كما أشار جون كيربي، إلى أن واشنطن لم تر أي مؤشرات، على أن موسكو لديها أي نية لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية أو استراتيجية داخل أوكرانيا أو في القارة.وفي وقت سابق اليوم الجمعة، صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، خلال قمة المجلس الأوروبي، بأن بلاده ترغب في نشر أسلحة نووية أمريكية كرد على نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.وأضاف مورافيتسكي أنه يناشد حلف شمال الأطلسي بأكمله للمشاركة في برنامج المشاركة النووية، بسبب نية روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس الوزراء البولندي رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم، ياروسلاف كاتشينسكي، بأن بولندا ستعزز حدودها مع بيلاروسيا بسبب وجود مقاتلين من مجموعة "فاغنر" هناك.وقال كاتشينسكي للصحفيين: "من المحتمل أن يكون لدينا وضع جديد في بيلاروسيا، ووفقًا للبيانات المتاحة، هناك نحو 8000 جندي هناك. هذا عنصر يهدد أوكرانيا، وهو عنصر يهدد ليتوانيا ويهدد بولندا أيضًا".وأضاف: "لقد تم اتخاذ قرارات بشأن تعزيز قدراتنا الدفاعية على الحدود"، وأن التعزيز سيعني زيادة القوات الموجودة بشكل دائم على الحدود وزيادة عدد التحصينات".في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس البولندي أندريه دودا للصحفيين في كييف إن بولندا مستعدة لتعزيز حدودها القوية بالفعل مع بيلاروسيا فيما يتعلق بوصول مقاتلي مجموعة "فاغنر" إلى ذلك البلد.

https://sputnikarabic.ae/20230628/بولندا-تعتزم-تعزز-حدودها-مع-بيلاروسيا-بسبب-فاغنر-1078579209.html

https://sputnikarabic.ae/20230627/لوكاشينكو-مينسك-ستحدد-ترتيب-استخدام-الأسلحة-النووية-التكتيكية-في-حال-حدوث-عدوان-1078554058.html

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